The Offer: Le prime suggestive foto della miniserie sulla realizzazione de Il Padrino

News Serie TV

Miles Teller, Dan Fogler, Matthew Goode, Juno Temple e molti altri recitano nel drama di Paramount+ che racconterà la travagliata storia della nascita del film cult.

A 50 anni dall'uscita del film cult Il Padrino, la miniserie di Paramount+ The Offer racconterà tutti i retroscena della realizzazione dell'iconica pellicola di Francis Ford Coppola, dal punto di vista privilegiato del produttore Albert S. Ruddy (interpretato da Miles Teller). Dopo mesi di notizie sui casting (il cast è davvero colossale), finalmente il servizio di video in streaming ha annunciato la data di uscita negli Stati Uniti (il prossimo 28 aprile) e diffuso le prime foto che offrono uno sguardo su alcuni dei protagonisti della miniserie.

La trama di The Offer

Creata dal nominato all'Emmy per Escape From Dannemora Michael Tolkin che l'ha scritta insieme a Nikki Toscano, The Offer racconta in 10 episodi la difficile realizzazione dell'iconico film diventato un classico del genere gangster, vincitore di tre premi Oscar. Come è noto agli appassionati, infatti, la produzione del film fu particolarmente travagliata, tra divergenze creative e interferenze della stessa mafia che minacciava di far deragliare il progetto. Tutto questo e molto altro sarà raccontato dal punto di vista di Al Ruddy e di Robert Evans (ruolo affidato a Matthew Goode), capo dei Paramount Studios che supervisionò il progetto e fu produttore esecutivo insieme a Ruddy. Il regista di Rocketman Dexter Fletcher ha diretto diversi episodi della serie ed è produttore esecutivo insieme a Tolkin, Ruddy e Toscano.

I molti personaggi di The Offer e de Il Padrino

Nella vicenda furono coinvolte decine di persone: nelle foto in basso vediamo (rispettivamente scorrendo dall'alto verso il basso) Dan Fogler nel ruolo del regista Francis Ford Coppola, Matthew Goode e Miles Teller come Al Ruddy e Robert Evans, Juno Temple nel ruolo della segretaria di Ruddy e braccio destro Bettye McCartt e Giovanni Ribisi nel ruolo del famigerato mafioso Joe Colombo, che fece di tutto per boicottare Il Padrino e impedirne la realizzazione.

Ma i personaggi e i relativi interpreti presenti in The Offer sono davvero moltissimi, a testimonianza di come la miniserie voglia raccontare l'intera storia in modo approfondito. Tra i tanti ricordiamo Colin Hanks e Burn Gorman che saranno rispettivamente un dirigente degli studios e Charles Bluhdorn, a capo di Gulf+Western allora proprietaria di Paramount; Justin Chambers (Grey's Anatomy) nel ruolo di Marlon Brando, Anthony Ippolito in quello di Al Pacino, e Patrick Gallo (The Irishman) nei panni di Mario Puzo, l'autore del libro da cui il film è tratto.