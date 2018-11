The New Pope: Riprese all'Eremo di Santo Spirito con John Malkovich

Sono cominciate da pochi giorni le riprese di The New Pope, nuova miniserie di Paolo Sorrentino per Sky Atlantic ed HBO nata sulla scia del successo internazionale di The Young Pope, della quale è stato precisato non sarà il sequel ma un nuovo racconto ambientato nuovamente in Vaticano, con il ritorno di alcuni volti familiari. Tra i luoghi scelti dalla produzione dove ambientare le storie del misterioso nuovo protagonista interpretato da John Malkovich c'è anche l'Eremo di Santo Spirito a Majella, nel Comune di Roccamorice, dove si sono appena conclusi due giorni di riprese.

Lo rivela Mariarita Signorini, presidente di Italia Nostra, che gestisce l'eremo insieme con una cooperativa di giovani locali, garantendo ospitalità e fruibilità agli escursionisti. "Contiamo che questa iniziativa possa ulteriormente incrementare le visite a questo magnifico eremo, oggetto di un nostro progetto", ha dichiarato. "Infatti, grazie al recupero di questa preziosa testimonianza della tradizione celestina, il numero di visitatori negli ultimi anni è costantemente aumentato, confermando che i beni culturali sono un volano importante per la promozione turistica delle zone interne e appenniniche del nostro Paese".

Insieme con Sorrentino, tra le cime e i valloni del massiccio abruzzese c'erano anche Silvio Orlando, che in The New Pope riprende l'amato ruolo del Cardinal Voiello già interpretato in The Young Pope, e Malkovich, entrambi i quali sono rimasti colpiti dalla bellezza selvaggia dei luoghi e dell'Eremo di Santo Spirito. Collocata nella provincia di Pescara, a circa 10 chilometri dal centro di Roccamorice e a 1,132 metri d'altezza, la struttura è tra i luoghi più significativi legati alla figura di Pietro da Morrone, meglio noto come Papa Celestino V. Fondatore dell'ordine dei Celestini, eremita nel lontano 1250 in questa aspra montagna, la sua figura ha ispirato lo scrittore James Redfield per il bestseller La profezia di Celestino (1993), che ha venduto più di dieci milioni di copie.