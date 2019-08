The New Pope: Ecco il primo trailer della nuova serie di Paolo Sorrentino

News Serie TV

Idealmente il sequel di The Young Pope, la serie sarà presentata in anteprima al Festival di Venezia.

È salutato con uno scroscio di applausi il Papa di John Malkovich nel primo trailer di The New Pope, l'attesissima nuova serie di Paolo Sorrentino per Sky ed HBO diffuso in occasione del via a Venezia della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, dove sarà presentata in anteprima mondiale il 1° settembre come evento speciale fuori concorso. E mentre il nuovo sommo pontefice attraversa le stanze del Vaticano appesantito evidentemente dal difficile compito di rimettere nella giusta posizione una Chiesa scossa dal ribelle predecessore, quel Lenny Belardo col volto e il fisico di Jude Law (che Dio lo benedica!), quest'ultimo fa svenire le Marie andandosene mezzo nudo in spiaggia come la rock star quale è.





Scritta da Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bisesc e da lui diretta, The New Pope andrà in onda su Sky Atlantic prossimamente. La serie si compone di nove episodi, uno in più rispetto a quanto inizialmente annunciato, e coinvolge anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope, le new entries Massimo Ghini, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir e Yuliya Snigir, e le guest star d'eccezione Sharon Stone e Marilyn Manson.