The Mandalorian: Stagione 2 ad ottobre e forse uno spin-off

News Serie TV

Lo rivela l'amministratore delegato della Disney Bob Iger a un meeting con gli investitori.

Disney+ va di corsa con The Mandalorian, e non potrebbe essere diversamente visto l'enorme successo di pubblico e critica riscosso dalla prima serie tv ambientata nell'universo di Star Wars. Mentre in Italia ne attendiamo il debutto per il 24 marzo, insieme al lancio della nuova piattaforma streaming, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha riferito agli investitori che l'attesa seconda stagione della serie che ha lanciato il fenomeno Baby Yoda sarà disponibile dal prossimo ottobre, in anticipo di un mese rispetto al debutto del ciclo precedente. Belle notizie che non finiscono qui.

Dopo aver assicurato che The Mandalorian si arricchirà di volti nuovi, Iger ha rivelato che "daremo a quei personaggi una propria direzione, in termini di serie", lasciando intendere piuttosto chiaramente che la piattaforma terrà seriamente in considerazione la possibilità di generare uno o più spin-off mentre la storia di Mando (Pedro Pascal) e del misterioso Bambino (ribattezzato dai fan Baby Yoda) andrà avanti.

In attesa di sviluppi, è già confermato che la serie di Jon Favreau non sarà la sola ad appassionare il pubblico di Guerre stellari nei mesi a venire. Come annunciato precedentemente, Disney+ è al lavoro anche su altri due adattamenti incentrati su Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, i personaggi interpretati da Ewan McGregor e Diego Luna rispettivamente.