The Handmaid's Tale: Il brutale nuovo trailer della serie tv tratta da Il racconto dell'ancella

In occasione dell'ultimo Super Bowl, il servizio di video in streaming Hulu ha diffuso un nuovo, scioccante trailer di The Handmaid's Tale, sua nuova produzione originale - online dal 26 aprile - basata sul romanzo di successo di Margaret Atwood Il racconto dell'ancella, con la vincitrice del Golden Globe Elisabeth Moss (Mad Men, Top of the Lake) nelle vesti di protagonista.

"Il mio nome è Offred, e ho intenzione di sopravvivere", dice il personaggio della Moss mentre scorrono le brutali immagini di una società totalitaria. In questo mondo, gli Stati Uniti sono diventati Gilead, un paese militarizzato dove il ritorno ai valori tradizionali è imposto con la forza. Come una delle ultime donne fertili rimaste, Offred è costretta alla servitù sessuale nel disperato tentativo di ripopolare un mondo devastato da catastrofi naturali e dal crollo del tasso di natalità.

Il resto del cast di The Handmaid's Tale include Joseph Fiennes (American Horror Story), Alexis Bledel (Una mamma per amica: Di nuovo insieme), Yvonne Strahovski (Chuck), Max Minghella (The Mindy Project), Samira Wiley (Orange Is the New Black) e Ann Dowd (The Leftovers).