The Good Doctor chiude: La stagione 7 sarà l'ultima

Il medical drama con Freddie Highmore terminerà con la settima stagione, in arrivo negli Stati Uniti il 20 febbraio: le dichiarazioni dell'ideatore e dell'interprete del dottor Shaun Murphy.

Prepariamoci a dire addio al dottor Shaun Murphy. E, a giudicare dall'emozionante promo diffuso da ABC per annunciare la settima e ultima stagione di The Good Doctor, ci saranno lacrime da versare. La rete americana ha fatto sapere che il medical drama si concluderà proprio con la stagione prossima al debutto, la settima, in arrivo in madrepatria il 20 febbraio (in Italia successivamente su Rai 2 e poi in streaming).

L'addio a The Good Doctor

Una delle serie più seguite su ABC, The Good Doctor ha raccontato la storia del dottor Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo con autismo e sindrome di savant che ha dimostrato di possedere straordinarie doti mediche che gli hanno permesso di salvare tante vite al San Jose St. Bonaventure Hospital. Guidato dal suo mentore, il dottor Aaron Glassman (Richard Schiff), ha lottato per superare i pregiudizi di colleghi e superiori e andare oltre le sue difficoltà relazionali. Nel processo, è stato aiutato prima dalla collega Claire Brown (Antonia Thomas) e poi da Lea (Paige Spara) diventata sua moglie e madre di suo figlio. C'era stato un tentativo, la scorsa stagione, di espandere il franchise di The Good Doctor con uno spin-off, The Good Lawyer, ma alla fine ABC ha deciso di non procedere con l'ordine di una prima stagione della nuova serie. The Good Doctor, dunque, sarà la seconda longeva serie della rete a chiudere i battenti quest'anno insieme a Station 19.

Il promo che vedete sopra ripercorre le varie tappe superate dal dottor Murphy e anticipa una scena tratta dalla prossima stagione, con Shaun che si prepara ad andare a lavoro e saluta Lea e il loro bambino dicendo loro che gli mancheranno.

Le dichiarazioni degli autori e di Freddie Highmore

"The Good Doctor è stata un'opportunità unica nella vita, ma è ora di dire addio", hanno dichiarato tramite un comunicato i produttori esecutivi David Shore, Liz Friedman e Erin Gunn. "Siamo incredibilmente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto e del messaggio che abbiamo avuto il privilegio di trasmettere. Non vediamo l'ora di dare ai nostri fantastici fan, al davvero straordinario Freddie Highmore, al resto dei nostri talentuosi attori (e amici) e alla migliore troupe del settore il finale della serie che tutti voi meritate. Grazie, Sony; grazie, ABC; grazie a tutti".

Freddie Highmore, che oltre a essere il protagonista della serie è anche produttore esecutivo, ha aggiunto: "Interpretare il Dr. Shaun Murphy è stato un immenso privilegio e una delle esperienze più straordinarie e gratificanti della mia vita. Sarò sempre grato a David, Liz ed Erin, nonché al cast, agli autori e alla troupe di grande talento - e adorabili - che hanno reso possibile questa serie. Prenderci cura profondamente gli uni degli altri è ciò che ci ha portato qui. Grazie a Sony e ABC e a tutti coloro che hanno guardato da casa la serie". Ha poi concluso, scherzando in stile Dr. Murphy: "Con affetto da Vancouver... tequila, subito!".