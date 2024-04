The Gentlemen è stata la Serie TV più vista in streaming a Marzo 2024

News Serie TV

Tra le più viste del mese anche Il problema dei 3, Shōgun e Brooklyn Nine-Nine.

Nuova formula per i nostri approfondimenti dedicati alle Serie TV più viste in streaming. Attraverso un'elaborazione delle Top 10 settimanali di Nielsen, stileremo ogni mese tre classifiche con i titoli originali e acquisiti più visti dal mercato principale, quello statunitense, ora soffermandoci unicamente sugli sceneggiati a episodi, quelli che ci interessano di più. Cominciando dal mese di marzo (ricordiamo che le rilevazioni di Nielsen richiedono circa un mese per essere elaborate), il titolo più fruito è stato l'action comedy di Guy Ritchie per Netflix The Gentlemen. Con 4,67 miliardi di minuti visti dal 4 al 31 marzo, la serie con protagonista Theo James attende ancora di essere rinnovata nonostante i molti indicatori di successo. Primato, il suo, destinato però a essere messo in ombra probabilmente da un'altra serie di Netflix, Il problema dei 3 corpi del duo de Il Trono di Spade, la più vista in assoluto nella seconda metà del mese con 3,15 miliardi di minuti.

Segnaliamo, tra gli altri risultati degni di nota, il costante ottimo andamento della comedy poliziesca Brooklyn Nine-Nine, vista a marzo per altri 3,26 miliardi minuti. Nella Top 10 delle serie tv acquisite più viste, entra nel frattempo il medical drama The Resident con 1,48 miliardi di minuti visti. Risultato accumulato in una sola settimana, l'ultima del mese, conseguentemente all'arrivo di tutti gli episodi nel catalogo di Netflix, in condivisione con Hulu. Nonostante l'inventiva e gli sforzi delle varie piattaforme, resta evidente come il pubblico continui a rifugiarsi in storie e personaggi conosciuti, con 8 dei 10 titoli più visti provenienti dalla sempre-più-in-affanno tv tradizionale. Segno che non sono le sue storie a essere passate di moda ma probabilmente il loro modello di trasmissione. Tra gli originali, segnaliamo il buon quarto posto di Shōgun con 1,63 miliardi di minuti visti su Hulu e, complice il periodo pasquale, il miliardo di minuti accumulato dal docudrama di Netflix Testament: La storia di Mosè, al quinto posto.

Serie TV più viste in streaming

1 The Gentlemen Netflix 4.672 + 2 Bluey Disney+ 4.127 + 3 NCIS Netflix / Paramount+ 3.313 + 4 Brooklyn Nine-Nine Netflix / Peacock 3.268 + 5 Grey's Anatomy Hulu / Netflix 3.239 + 6 Il problema dei 3 corpi Netflix 3.159 N 7 The Big Bang Theory Max 2.515 + 8 Young Sheldon Max / Netflix 2.440 + 9 Avatar: La leggenda di Aang Netflix 1.817 – 10 Suits Netflix / Peacock 1.672 +

Serie TV originali più viste in streaming

1 The Gentlemen Netflix 4.672 + 2 Il problema dei 3 corpi Netflix 3.159 N 3 Avatar: La leggenda di Aang Netflix 1.817 = 4 Shōgun Hulu 1.635 + 5 Testament: La storia di Mosè Netflix 1.001 N 6 Apples Never Fall Peacock 875 N 7 The Tourist Netflix 763 – 8 Das Signal Netflix 713 N 9 Furies Netflix 524 + 10 La casa delle bambole di Gabby Netflix 419 +

