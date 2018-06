The Defenders della Marvel: Ci sarà una seconda stagione?

A giudicare dai commenti (anche dei critici), The Defenders è stato un esperimento riuscito. È lecito dunque chiedersi - e probabilmente lo starete facendo già da qualche tempo - se Marvel e Netflix riuniranno ancora una volta i supereroi Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist per una nuova avventura insieme. Domanda alla quale il presidente di Marvel Television Jeph Loeb ha dato finalmente una risposta in occasione di un evento per il lancio della nuova serie di Freeform Cloak & Dagger.

Sfortunatamente, la risposta non è stata quella che ci si augurava, sebbene non tutto sia perduto. Rispondendo a domanda esplicita, Loeb ha detto infatti che un nuovo crossover tra le serie Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist "non è nei piani in questo momento, ma non si sa mai!". Il presidente si è poi scucito un po' di più quando qualcuno gli ha chiesto se riusciremo almeno a vedere il costume da supereroe di Iron Fist, rispondendo: "Sarete molto contenti della seconda stagione in arrivo quest'anno!".

E questo significa che, dopo la seconda stagione di Jessica Jones lanciata lo scorso marzo e la seconda di Luke Cage in arrivo il 22 giugno, almeno un'altra produzione originale Marvel arricchirà l'offerta di Netflix in questo 2018. E sempre parlando delle serie disponibili su Netflix, cui si aggiunge lo spin-off The Punisher, alla domanda sul motivo per cui nessuna di queste abbia mai mostrato la Avengers Tower benché siano ambientate a New York, Loeb ha detto: "Se vivi a New York, non puoi vedere l'Empire State Building da ogni strada. Quindi perché non dovrebbe essere possibile che i nostri show siano ambientati in un mondo in cui è lì ma semplicemente non si vede?".