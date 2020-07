The Crown: La stagione 5 non arriverà prima del 2022

News Serie TV

Il drama storico di Netflix si prende una lunga pausa prima di tornare con Imelda Staunton e il nuovo cast.

Imelda Staunton non indosserà la corona molto presto. Dopo la quarta stagione, l'acclamato drama di Netflix The Crown si fermerà circa un anno e le riprese della quinta stagione non inizieranno prima del 2021. Di conseguenza, come riportato da Deadline, la stagione che vedrà Imelda Staunton subentrare a Olivia Colman non arriverà prima del 2022.

The Crown: Una lunga pausa tra quarta e quinta stagione

Come sappiamo, le riprese della quarta stagione di The Crown erano terminate poco prima che l'emergenza sanitaria arrivasse a bloccare la produzione. Nessun ritardo, quindi, per l'ultima stagione con Olivia Colman, Tobias Menzies ed Helena Bonham Carter che dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. Bisognerà aspettare invece fino al 2022 per la quinta, dal momento che le riprese non inizieranno prima di giugno 2021. Fonti vicine alla produzione hanno fatto sapere che le pause hanno sempre fatto parte del programma di produzione della serie e che questa in particolare non è correlata all'emergenza sanitaria, sebbene sia utile. Il tempo è necessario soprattutto per cercare nuove location e spostare l'intera macchina produttiva. In effetti non sarà la prima volta che il drama di Peter Morgan si farà attendere: c'è stata una pausa simile, di circa due anni, tra le stagioni 2 e 3 quando Claire Foy ha passato il testimone a Colman nel ruolo della Regina Elisabetta II.

Cosa ci aspetta nelle prossime stagioni

Come è noto, la stagione 4 coprirà un arco temporale che andrà dalla fine degli anni '70 fino al 1990, seguendo l'ascesa e la caduta di Margaret Thatcher che sarà interpretata da Gillian Anderson. Un altro ruolo chiave della prossima stagione, quello della Principessa Diana, è stato affidato ad Emma Corrin. Lo scorso gennaio Netflix aveva annunciato che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima, per poi tornare sui propri passi per volere del creatore Peter Morgan che ha ritenuto opportuno tornare al suo progetto originale e arrivare fino alla sesta stagione. Tra i membri del nuovo cast, è stata annunciata Lesley Manville che subentrerà ad Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret. Altre notizie sul cast arriveranno probabilmente nei prossimi mesi.