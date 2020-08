The Crown: Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana nelle stagioni 5 e 6

News Serie TV

L'attrice australiana raggiunge gli altri membri del nuovo cast Jonathan Pryce, Imelda Staunton e Lesley Manville.

The Crown ha trovato la sua nuova Principessa Diana. Elizabeth Debicki, attrice che vedremo presto in Tenet di Christopher Nolan e già nota per i suoi ruoli in The Night Manager e nei film Il Grande Gatsby e Guardiani della Galassia Vol. 2, interpreterà la famosa consorte del Principe Carlo, Diana Spencer, nelle stagioni 5 e 6 dell'apprezzato drama biografico di Netflix. La magnetica attrice australiana subentrerà ad Emma Corrin, scelta per lo stesso ruolo nella quarta stagione della serie che vedremo in streaming entro la fine di quest'anno. Per le ultime due stagioni, nelle quali Imelda Staunton subentrerà a Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta II, bisognerà aspettare invece almeno fino al 2022.

The Crown 5: Elizabeth Debicki e il cast rinnovato

"Lo spirito della Principessa Diana, le sue parole e le sue azioni vivono nei cuori di molte persone. Per me è un vero privilegio e un onore unirmi a questa magnifica serie che mi ha tenuta incollata allo schermo fin dal primo episodio", ha dichiarato Elizabeth Debicki dopo l'annuncio dato dall'account ufficiale di The Crown su Twitter. L'attrice va ad arricchire un uovo cast che, a partire dalla stagione 5, includerà anche il recentemente annunciato Jonathan Pryce nel ruolo del Principe Filippo, Imelda Staunton in quello della Sovrana e Lesley Manville in quello della Principessa Margaret, che hanno a loro volta raccolto il testimone rispettivamente da Tobias Menzies, Olivia Colman e Helena Bonham Carter. Si attende ora l'annuncio dei nuovi interpreti del Principe Carlo e di Camilla che sostituiranno Josh O'Connor ed Emerald Fennell.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

The Crown: Cosa accadrà nelle prossime stagioni

Come è noto, la stagione 4 coprirà un arco temporale che andrà dalla fine degli anni '70 fino al 1990, seguendo l'ascesa e la caduta di Margaret Thatcher che sarà interpretata da Gillian Anderson. Le stagioni 5 e 6 arriveranno a coprire gli eventi della famiglia reale presumibilmente fino ai giorni nostri. Lo scorso gennaio Netflix aveva annunciato che la quinta stagione sarebbe stata l'ultima ma, per volere del creatore Peter Morgan, si è poi tornati al progetto originale che prevedeva sei stagioni "per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia".