The Crown 5: Netflix svela la prima foto di Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II

Le riprese della quinta stagione dell'acclamata serie di Peter Morgan sono iniziate questo mese nel Regno Unito.

Lunga vita alla Regina! Anche se agli occhi degli appassionati di Harry Potter avrà un po' l'aspetto di Dolores Umbridge. Netflix ha appena rilasciato la prima foto della quinta stagione di The Crown che immortala per la prima volta la "nuova" regina, vale a dire Imelda Staunton, scelta per interpretare Elisabetta II nelle ultime due stagioni della serie dopo le ottime Claire Foy e Olivia Colman. Le riprese del nuovo ciclo di episodi del drama biografico, infatti, sono iniziate proprio in queste settimane nel Regno Unito, con un cast quasi completamente rinnovato (per la seconda volta).

Una sbirciatina alla nuova Regina Elisabetta II di THE CROWN, Imelda Staunton. pic.twitter.com/zVeLX1xjCd — Netflix Italia (@NetflixIT) July 30, 2021

The Crown 5: Le novità della quinta stagione

Nella foto vediamo Imelda Staunton nei panni di una Sovrana più avanti negli anni (per l'abbigliamento molti fan hanno già fatto ironia sui social perché in effetti ricorda un po' quello del personaggio della cattivissima Dolores Umbridge interpretata dalla stessa Staunton nel franchise di Harry Potter, sebbene in questa immagine l'espressione dell'attrice sembri molto più addolcita rispetto a quella che avrebbe la perfida Umbridge). Attesa su Netflix nel 2022, la quinta stagione di The Crown, inizialmente annunciata come ultima, sarà in realtà la penultima, in seguito a un ripensamento dell'ideatore Peter Morgan. Siccome la quarta stagione - arrivata in streaming lo scorso novembre - ha coperto un arco di tempo di 12 anni, dal 1979 al 1991, molto probabilmente il prossimo ciclo di episodi sarà interamente ambientato negli anni '90, un periodo turbolento soprattutto per Carlo e Diana. Deadline riporta che tra gli avvenimenti che troveranno spazio nella nuova stagione, ci sarà anche la famosa intervista rilasciata alla BBC dalla principessa Diana, intervista che ha fatto notizia negli ultimi mesi dopo che un'inchiesta ha rivelato l'inganno messo in scena dal giornalista Martin Bashir per garantirsi lo scoop.

Il nuovo cast

Oltre a Imelda Staunton, le new entry nel cast saranno Jonathan Pryce che erediterà da Matt Smith e Tobias Menzies il ruolo del Principe Filippo (sarà questa la prima stagione di The Crown che arriverà dopo la dipartita del consorte della Regina), Lesley Manville che raccoglierà il testimone da Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter per la parte della Principessa Margaret. Anche Lady D e Carlo, negli ultimi due capitoli della storia, cambieranno volto: dopo Emma Corrin, interprete di una giovane Diana Spencer nella quarta stagione della serie, sarà l'attrice australiana Elizabeth Debicki a interpretare una Principessa più matura mentre Dominic West subentrerà a Josh O'Connor nel ruolo del principe Carlo. Arruolato anche Jonny Lee Miller per il ruolo del primo ministro britannico dell'epoca, John Major.