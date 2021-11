The Crown 5: Ci sarà anche il principe William adolescente, interpretato dal figlio di uno dei protagonisti!

News Serie TV

Nella quinta stagione della serie sulla corona inglese vedremo anche il primogenito di Carlo e Diana: ecco chi lo interpreterà.

Continuano i casting per la quinta stagione di The Crown, attualmente in produzione e in arrivo su Netflix esattamente tra un anno, a novembre 2022. A quanto pare nei nuovi episodi vedremo anche una versione adolescente del principe William, il primo figlio di Carlo e Diana nonché erede al trono. La notizia, però, è curiosa perché nei panni del principino - come rivela Variety - ci sarà il tredicenne Senan West, il vero figlio di Dominic West che, come sappiamo, nella quinta stagione interpreterà il principe Carlo ereditando il ruolo dal vincitore dell'Emmy Josh O'Connor.

The Crown 5: Senan West sarà il principe William

Già nella quarta stagione di The Crown era apparso un principe William bambino. Senan West però è stato scelto per vestire i panni di un erede al trono leggermente più grande, colto nel corso degli anni '90, il decennio che sarà protagonista della quinta stagione della serie Netflix. Secondo Variety l'attore - che avrebbe convinto i produttori con un provino a distanza - farà il suo debutto negli episodi finali della stagione. William aveva appena compiuto 15 anni nel 1997 quando la principessa Diana (nella stagione 5 interpretata da Elizabeth Debicki) morì in un incidente d'auto a Parigi insieme al suo fidanzato, Dodi Al Fayed. Non sappiamo ancora con certezza sei nei nuovi episodi vedremo rappresentato sullo schermo il drammatico incidente che costò la vita a Lady D ma è molto probabile che la serie si soffermerà sugli eventi precedenti e/o immediatamente successivi, visto che tra i personaggi che vedremo ci sarà anche Al Fayed interpretato dall'attore de Il cacciatore di aquiloni Khalid Abdalla.

Il nuovo cast

Oltre ai già citati Dominic West ed Elizabeth Debicki, nella quinta stagione di The Crown altri nuovi interpreti prenderanno il posto degli attori che nelle scorse stagioni hanno interpretato i membri della famiglia reale inglese. La regina Elisabetta II, dopo Claire Foy e Olivia Colman, avrà il volto di Imelda Staunton mentre Jonathan Pryce erediterà da Matt Smith e Tobias Menzies il ruolo del principe Filippo; Lesley Manville raccoglierà il testimone da Vanessa Kirby ed Helena Bonham Carter per la parte della principessa Margaret. Jonny Lee Miller interpreterà John Major, primo ministro e leader del partito conservatore del Regno Unito dal 1990 al 1997.