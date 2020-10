The Crown 4: L'emozionante trailer ufficiale della quarta stagione

News Serie TV

L'attesissimo quarto ciclo di episodi della serie biografica sulla famiglia reale inglese arriverà in streaming su Netflix il 15 novembre. Ecco intanto il trailer ufficiale in italiano di The Crown 4.

Ci saranno due donne al potere, Margaret Tatcher e la Regina Elisabetta II, nella quarta stagione di The Crown in arrivo in streaming su Netflix il prossimo 15 novembre. Ma ci saranno anche doveri da compiere, patti da rispettare e grandi cambiamenti che attendono la famiglia reale. Anticipa tutto il trailer italiano ufficiale dei nuovi episodi, appena rilasciato dal servizio di video in streaming.





The Crown 4: Il cambiamento sfida la tradizione

La prossima stagione sarà ambientata durante i movimentati anni '80. I nuovi episodi ingloberanno importanti eventi storici quali l'assassinio di Louis Mountbatten, la guerra delle Falkland sostenuta dal primo premier donna del Regno Unito, la Lady di Ferro Margaret Thatcher (la new entry Gillian Anderson), il matrimonio reale da sogno di Carlo e Diana e persino l'incursione di Michael Fagan, rimasto alla storia per essere riuscito a introdursi furtivamente nella camera da letto della Regina. A preoccupare la famiglia reale, all'inizio della stagione sarà soprattutto il Principe Carlo, ancora scapolo a trent'anni. Il personaggio interpretato da Josh O'Connor dovrà scegliere in fretta e furia una moglie e la scelta ricadrà sulla diciottenne Diana Spencer (interpretata da Emma Corrin). La giovane dovrà velocemente adattarsi alle dure regole della famiglia reale: ce la farà? Come si sente anche nel trailer, "si piegherà. O si spezzerà".

Il cast

Nei nuovi episodi torneranno Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta II, Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Tobias Menzies in quello del Duca di Edimburgo, mentre Josh O'Connor sarà ancora il Principe Carlo, Erin Doherty la Principessa Anna, Emerald Fennell Camilla Parker Bowles, Marion Bailey la Regina Madre, Georgie Glen Lady Fermoy, con Tom Byrne che vestirà i panni del Principe Andrea, Angue Imrie quelli del Principe Edoardo e Charles Dance quelli di Lord Mountbatten.

Nell'attesa dei nuovi episodi, potete leggere le nostre interviste in anteprima al cast di The Crown 4.