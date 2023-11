The Boys: In sviluppo un nuovo spin-off ambientato in Messico

News Serie TV

Il progetto sarebbe nella mani dello sceneggiatore di Blue Beetle Gareth Dunnet-Alcocer.

Per il franchise di The Boys potrebbe essere arrivato il momento di uscire fuori dal proprio recinto e guardare cosa sta succedendo nel resto del mondo. Diverse fonti riportano che Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television sono impegnati nello sviluppo di un terzo spin-off della serie supereroistica tratta dall'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, questa volta ambientato fuori dagli Stati Uniti, a Città del Messico.

The Boys: I primissimi dettagli del nuovo spin-off

Mentre nessun dettaglio della trama è disponibile in questa fase, ed è difficile lanciarsi in ipotesi vista l'ambientazione messicana atipica per il franchise, le fonti aggiungono che la potenziale serie destinata a Prime Video è nelle mani dello sceneggiatore Gareth Dunnet-Alcocer, di recente nelle sale cinematografiche con il film della DC Blue Beetle. L'ideatore di The Boys Erik Kripke darà il suo contributo come produttore esecutivo insieme agli altrettanto immancabili Seth Rogen e Evan Goldberg, ma anche James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty. Sembra inoltre che il progetto stia coinvolgendo anche le star dello schermo Diego Luna e Gael Garcia Bernal con la loro casa di produzione La Corriente del Golfo.

Se ordinata, la serie sarebbe la quarta ambientata nel mondo dei Super. In aggiunta alla principale, The Boys, della quale si attende per il prossimo anno la quarta stagione, seguirebbe la recente Gen V ambientata in un college per Super gestito dalla Vought International, rinnovata per una seconda stagione, e The Boys presenta: Diabolico!, un'antologia animata ambientata prima dei fatti di The Boys.