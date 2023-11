The Boys tornerà nel 2024: Ecco i teaser poster della stagione 4

News Serie TV

La quarta stagione della serie tv di successo sarà disponibile in streaming su Prime Video.

The Boys tornerà su Prime Video nel 2024. Meno di una settimana dopo il finale di stagione del sorprendente spin-off Gen V, che ha spianato la strada ai prossimi accadimenti nell'universo dei Super, e in particolare alle elezioni presidenziali, il servizio streaming ha pensato bene di diffondere un paio di teaser poster dell'attesa quarta stagione della serie ammiraglia, i quali sembrano ripartire proprio da lì mostrando il Patriota di Antony Starr e il Billy Bucher di Karl Urban accettare l'esito dell'Election Day in modi diversi e opposti.

The Boys: Cosa ci aspetta nella stagione 4?

Le due foto mostrano un Patriota trionfante e un Bucher apparentemente avvilito. Il primo, che sostiene la candidata alla vicepresidenza Victoria Neuman (Claudia Doumit) e il suo candidato alla presidenza Robert Singer (Jim Beaver), è circondato da coriandoli rossi, bianchi e blu che piovono dal celo. Il secondo, invece, li osserva raccolti sul pavimento insieme a qualche palloncino abbandonato. Tutto questo sembra suggerire che la stagione 4 inizierà con la vittoria di Singer e Neuman alle elezioni, a scapito dei The Boys che stanno lavorando per vendicarsi della Super in incognito capace di manipolare il sangue e provocare psichicamente combustioni spontanee.

Sappiamo inoltre, come confermato dal co-ideatore e showrunner Eric Kripke, che anche il virus potenzialmente letale studiato per infettare solo i Super introdotto in Gen V sarà una trama importante della prossima stagione di The Boys. Per quanto riguarda invece le nuove aggiunte al cast, Rosemarie Dewitt (Little Fires Everywhere) sarà Daphne, la mamma di Hughie, mentre la star di Supernatural e The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan, a lungo attesa nella serie, interpreterà un personaggio misterioso. Non si conoscono neppure i dettagli dei personaggi affidati a Rob Benedict (Supernatural) e Elliot Knight (Animal Kingdom).