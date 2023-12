The Boys: Il mondo è sull'orlo del baratro nel primo trailer della stagione 4

News Serie TV

La serie di successo di Prime Video tornerà in streaming nel 2024.

La casellina numero 2 del Calendario dell'Avvento di Prime Video rivela oggi il dono che i fan di The Boys desideravano più di ogni altra cosa mentre attendono l'uscita della quarta stagione per il prossimo anno: il primo teaser trailer, diffuso dal servizio streaming in occasione della Comic Con Experience 2023 a San Paolo in Brasile.

The Boys: La trama ufficiale della stagione 4

Nella quarta stagione di The Boys, ritroveremo un mondo sull'orlo del baratro. Victoria Neuman (interpretata da Claudia Doumit) è a un passo dallo Studio Ovale e sotto il pollice muscoloso di Patriota (Antony Starr), che sta consolidando il suo potere. Butcher (Karl Urban), con soli pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca e il suo posto come leader dei The Boys. Il resto della squadra è stufo delle sue bugie. Con la posta in gioco più alta che mai, questi ultimi devono trovare un modo per lavorare insieme e salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Nel trailer, le tensioni tra i sostenitori di Starlight (Erin Moriarty) e i fan di Patriota degenerano in violenza. Nuovi Super scendono in campo, incluso uno il cui potere fa davvero rabbrividire, e possiamo vedere anche il veterano di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan nei panni del suo misterioso personaggio, mentre si fa beffe di Butcher e del suo gruppetto disorganizzato. Dalle notizie precedenti sappiamo nel frattempo che Rosemarie Dewitt (Little Fires Everywhere) interpreterà la mamma di Hughie e che Susan Heyward (Orange Is the New Black) e Valorie Curry (The Following) indosseranno il costume delle nuove Super Sister Sage e Firecracker. Al cast si sono uniti inoltre Rob Benedict (Supernatural) e Elliot Knight (C'era una volta).

L'universo in espansione di The Boys, tra le serie più seguite di Prime Video in giro per il mondo, conta già due spin-off: The Boys presenta: Diabolico!, un'antologia animata ambientata prima degli eventi della serie principale, e il più recente Gen V, incentrato su un gruppo di ragazzi alle prese con i segreti (e i pericoli) della Godolkin University, un prestigioso college per soli Super gestito dalla Vought International. Inoltre, è di pochi giorni fa l'indiscrezione secondo la quale Amazon MGM Studios e Sony Pictures Television stiano lavorando allo sviluppo di una quarta serie tv, la prima del franchise ambientata all'estero, a Città del Messico. Progetto che sarebbe nelle mani dello sceneggiatore di Blue Beetle Gareth Dunnet-Alcocer.