TCA Awards 2024: Baby Reindeer, Ripley e Shogun fanno incetta di nomination

Tra le serie tv più candidate all'edizione 2024 del premio anche The Bear, Fargo e Hacks.

Arrivate su Netflix quasi contemporaneamente e solo qualche settimana fa, Baby Reindeer e Ripley iniziano ai TCA Awards, gli importanti riconoscimenti assegnati annualmente dalla Television Critics Association, quella che sarà con ogni probabilità una stagione dei premi piena di soddisfazioni per entrambe. Insieme con l'altrettanto recente fenomeno di FX Shōgun, sono le serie che hanno raccolto il maggior numero di nomination, cinque ciascuna, all'edizione di quest'anno.

Chiaramente non può mancare The Bear, un'altra serie di FX, che segue con quattro nomination, mentre Fargo e Reservation Dogs, anch'esse di FX (è straordinario quello che la rete via cavo sta riuscendo a fare da qualche anno a questa parte contro lo stradominio delle piattaforme streaming), insieme con Hacks di Max, ne hanno ottenute tre ciascuna. FX eguaglia Netflix accumulando complessivamente 16 nomination, mentre per l'accoppiata HBO/Max il contro si ferma a 13.

Tra le prime volte in assoluto ai TCA Awards si segnala anche il recente fenomeno di Prime Video Fallout, in corsa come miglior serie drammatica contro le prime tre, Fargo e True Detective: Night Country, mentre tra le migliori novità spicca - fatto non consueto - una serie animata, X-Men '97 di Disney+. Prima di lasciarvi alla lista completa dei candidati 2024, non ci resta che ricordare che i vincitori saranno proclamati il 12 luglio a Pasadena, durante una cerimonia in presenza, la prima dopo la pandemia.

TCA Awards 2024: Tutte le Nomination

PROGRAMMA DELL'ANNO

Baby Reindeer

Hacks

Reservation Dogs

Ripley

Shōgun

The Bear

MIGLIOR DRAMA

Baby Reindeer

Fallout

Fargo

Ripley

Shōgun

True Detective: Night Country

MIGLIOR COMEDY

Abbott Elementary

Girls5eva

Hacks

Reservation Dogs

The Bear

We Are Lady Parts

MIGLIOR FILM TV, MINISERIE O SPECIALE

Baby Reindeer

Compagni di viaggio

Fargo

Il simpatizzante

La caduta della casa degli Usher

Ripley

MIGLIOR NUOVO PROGRAMMA

Baby Reindeer

Fallout

Mr. & Mrs. Smith

Ripley

Shōgun

X-Men '97

MIGLIOR INTERPRETAZIONE IN UN DRAMA

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Richard Gadd, Baby Reindeer

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Anna Sawai, Shōgun

Andrew Scott, Ripley

Juno Temple, Fargo

MIGLIOR INTERPRETAZIONE IN UNA COMEDY

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Renée Elise Goldsberry, Girls5eva

Devery Jacobs, Reservation Dogs

Jean Smart, Hacks

Jeremy Allen White, The Bear

MIGLIOR PROGRAMMA PER FAMIGLIE

Doctor Who

Heartstopper

My Adventures with Superman

Nell

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

X-Men '97

MIGLIOR PROGRAMMA PER BAMBINI