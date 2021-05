Summertime 2: Il trailer ufficiale della seconda stagione sulle note dei Coma_Cose

News Serie TV

Il teen drama italiano di Netflix con Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe torna in streaming con i nuovi episodi il prossimo 3 giugno.

Le Fiamme negli occhi dei Coma_Cose incendiano anche il trailer ufficiale della seconda stagione di Summertime, in arrivo in streaming su Netflix il prossimo 3 giugno. Sulle note della hit di successo portata allo scorso Festival di Sanremo dal duo cantautoriale milanese, vanno in scena le nuove avventure estive di Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) e degli altri protagonisti della serie girata sulla suggestiva costa adriatica dell'Emilia-Romagna.





Summertime: La trama e le new entry della seconda stagione

La seconda stagione di Summertime, diretta da Francesco Lagi e Marta Savina, ci riporta sulla riviera romagnola durante una nuova estate. Summer, Edo e Sofia superano l'esame di maturità e fanno progetti per il futuro, Ale è in Spagna alle prese con il suo rientro in pista e una nuova vita sentimentale con Lola, mentre Dario è in cerca di una strada sua. Ognuno alla scoperta di cosa significa davvero diventare grandi. "Ma questa estate parlerà soprattutto d’amore: il tormento e l'estasi di un sentimento che dall'essere sognato, desiderato e temuto diventa finalmente realtà e che, ancora una volta sulle note di un'emozionante colonna sonora, aprirà i cuori dei ragazzi a nuove sfide", si legge nella trama ufficiale della serie. Tutti i nuovi episodi sono firmati da Enrico Audenino e Francesco Lagi, affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature.

Nuovi volti affiancheranno i protagonisti già noti: Lola (Amparo Piñero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Ritroveremo anche Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch Dominguez) sarà il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, avrà al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

Summertime 2: La musica sarà ancora protagonista

Basata sul romanzo di successo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo, Summertime ha saputo però trovare una strada tutta sua risultando una delle novità italiane di Netflix più interessanti sulla piattaforma. Il merito è anche di una colonna sonora ricercata che mescola grandi successi del passato a brani inediti di alcuni degli artisti contemporanei, indie e non, più in voga del momento. Oltre ai Coma_Cose, che hanno continuato a collaborare dopo il loro cameo nella prima stagione con Mancarsi, nei nuovi 8 episodi ascolteremo brani di Ariete (come L'ultima notte presente già nello scorso teaser trailer di Summertime 2), Franco126, Carl Brave, Margherita Vicario, Gio Evan, Frah Quintale, Fulminacci, Psicologi ft Madame, Svegliaginevra, Venerus e molti altri ancora. Thony, presente sia in veste di protagonista che di musicista, ha inoltre composto per la serie due canzoni inedite e originali intitolate Trouble me too e We'll be fine.