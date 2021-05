Summertime 2: Netflix svela la data di uscita con un nuovo trailer

News Serie TV

La serie con Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe torna in streaming giusto in tempo per l'estate.

Ci sono l'estate, i falò, i tramonti e i drammi adolescenziali nel nuovo trailer con cui Netflix annuncia che Summertime, il teen drama italiano ambientato sulla riviera romagnola, tornerà con la seconda stagione il prossimo 3 giugno. La serie con Ludovico Tersigni e Coco Rebecca Edogamhe che prende ispirazione dal romanzo Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia tornerà dunque con i nuovi episodi giusto in tempo per la bella stagione. Non può esserci periodo migliore per rilassarsi ed emozionarsi con la continuazione delle storie di Summer, Ale e dei loro amici.

Summertime: La seconda stagione arriva a giugno

Nel nuovo teaser trailer, che scorre sulle note de L'ultima notte della giovane cantautrice romana Ariete, rivediamo Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe) ma intravediamo anche qualche nuovo personaggio pronto a sconvolgere le vite dei protagonisti che già conosciamo. Nel finale della scorsa stagione, lo ricordiamo, Ale aveva deciso di partire per la Spagna per tornare a gareggiare con le moto da corsa e la relazione appena nata tra lui e Summer era piombata nell'incertezza.

Nella nuova stagione ci sarà un salto temporale e la serie, come era immaginabile, ripartirà da una nuova estate. Ci sarà ancora modo, per Ale e Summer, di coltivare la loro relazione o si saranno allontanati per sempre? Per tutte le altre anticipazioni, vi rimandiamo al nostro approfondimento che racchiude tutte le notizie sul cast e sulla trama di Summertime 2.