Stranger Things 5: Grace Van Dien anticipa la morte di un personaggio importante

In una recente intervista, Grace Van Dien ha rivelato un'anticipazione shock sulla quinta stagione di Stranger Things. A detta dell'attrice, un personaggio importante non sopravvivrà. Attenzione Spoiler in vista, ovviamente.

La quinta stagione di Stranger Things potrebbe mietere qualche vittima tra i personaggi principali. A fomentare la teoria, che già impazza da tempo tra i fan, è Grace Van Dien, attrice che ha interpretato la sfortunata Chrissy Cunningham nella quarta stagione dell'acclamata Serie TV ambientata in una oscura e misteriosa Hawkins. I fratelli Matt e Ross Duffer sono al lavoro (o meglio, lo erano e lo saranno nuovamente dopo lo sciopero degli sceneggiatori americani) e, pur avendo già promesso di continuare ad esplorare l'universo di Stranger Things con nuovi progetti, non hanno rivelato cosa aspettarsi dall'ultima stagione. A lanciare un'ipotesi è stata Grace Van Dien: a detta dell'attrice, infatti, un personaggio importante morirà nel corso della quinta stagione. Ma di chi si tratta? Se non avete paura degli spoiler, proseguite con la lettura dell'articolo, altrimenti vi consigliamo di fermarvi qui.

Stranger Things perderà un personaggio importante, a detta di Grace Van Dien

Chrissy Cunningham non ha avuto vita lunga nella quarta stagione di Stranger Things. La giovane cheerleader è stata tra le vittime di Vecna che insospettiscono i cittadini di Hawkins. E mentre Eddie Munson diventa il primo sospettato per l'assassinio brutale dell'adolescente, i giovani protagonisti sanno perfettamente che ad Hawkins niente è come sembra. Per questo motivo dai Duffer dovremmo aspettarci di tutto, anche perdere uno dei personaggi principali con l'uscita dell'ultimo ciclo di episodi. Ad anticipare la dipartita di uno dei protagonisti è stata proprio Grace Van Dien. L'attrice ha partecipato a un panel dedicato a Stranger Things durante il Comic Con Holland, come riportato da Screen Rant, e ha anticipato che gli ultimi episodi della serie tv includeranno una morte significativa per un personaggio principale. Quando è stato chiesto all'attrice quali fossero le sue aspettative in merito all'ultimo capitolo, ha raccontato: "Ho sentito dire che qualcuno di importante morirà".

Per far fronte allo sgomento del pubblico in sala, ha poi aggiunto: "Non si tratta di uno spoiler, è un'informazione di pubblico dominio". La quinta stagione di Stranger Things (così come altre produzioni) è stata penalizzata dallo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso negli Stati Uniti. Le riprese, previste qualche settimana fa, sono state bloccate e non sappiamo ancora quando ripartiranno. Di conseguenza, anche la data d'uscita pensata per la quinta stagione potrebbe slittare. Ma chi potrebbe morire in Stranger Things? Ragionando su quanto accaduto nei precedenti episodi, Max (Sadie Sink) potrebbe essere una delle papabili. Ma è già scampata alla morte grazie a Undici, che l'ha riportata in vita dopo le torture di Vecna. È anche vero che Undici (Millie Bobby Brown) è forse la candidata più probabile. Sin dalla prima stagione, ha messo a dura prova le sue capacità pur di proteggere i suoi amici e Hawkins dalle minacce del Sottosopra. E se fosse troppo per lei? Se decidesse di sacrificare se stessa per salvare i suoi amici nella quinta stagione, distruggendo una volta per tutte Vecna e il Sottosopra?