Stranger Things avrà un prequel e non sarà come ve lo aspettate

News Serie TV

Netflix ha condiviso i primi dettagli di Stranger Things: The First Shadow, il primo spettacolo teatrale basato sulla serie di successo: sarà un prequel e svelerà nuove rivelazioni sul passato di Vecna.

È ufficiale: è in arrivo il primo spin-off prequel di Stranger Things. Solo che, per vederlo, dovremo prenotare un volo per Londra. Come anticipato dai fratelli Duffer lo scorso luglio, l'universo della serie soprannaturale si espande con una nuova storia che però cambia format. Si tratta di uno spettacolo teatrale, intitolato Stranger Things: The First Shadow, e finalmente Netflix ha svelato qualche dettaglio. Debutterà a Londra, al Phoenix Theatre nel West End, entro la fine del 2023 e ci racconterà delle storie inedite che trarranno ispirazione dal passato e dalla mitologia della serie.

Stranger Things: The First Shadow, i primi dettagli

Basato su una storia originale dei creatori della serie Matt e Ross Duffer, adattato da Jack Thorne e Kate Trefry e diretto da Stephen Daldry, lo spettacolo teatrale sarà ambientato circa 25 anni prima degli eventi della serie Netflix e si concentrerà sulle versioni più giovani di Jim Hopper, Joyce Maldonado, Bob Newby e Henry “Vecna” Creel, i personaggi interpretati sullo schermo rispettivamente da David Harbour, Winona Ryder, Sean Astin e Jamie Campbell Bower. La trama ufficiale recita:

Hawkins, 1959: una città normale con problemi normali. L'auto del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prenderà sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo diplomarsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile... e le ombre del passato sono molto grandi

Le dichiarazioni dei fratelli Duffer

Netflix promette che The First Shadow "porterà la narrazione teatrale e la scenografia in una dimensione completamente nuova", aggiungendo che lo spettacolo "vi riporterà all'inizio della storia di Stranger Things e potrebbe contenere la chiave per comprendere il finale". Vi ricordiamo, infatti, che la quinta stagione di Stranger Things sarà l'ultima, ma la produzione non è ancora iniziata.

"Siamo oltremodo entusiasti di Stranger Things: The First Shadow", hanno dichiarato i fratelli Duffer in una nota. "Collaborare con il brillante Stephen Daldry è stato a dir poco stimolante e Kate Trefry ha scritto un'opera teatrale che è sorprendente, spaventosa e sincera. Incontrerete nuovi accattivanti personaggi, oltre a quelli molto familiari, in un viaggio nel passato che pone le basi per il futuro di Stranger Things. Non vediamo l'ora di raccontarvi di più sulla storia, ma non lo faremo: è più divertente scoprirla da soli. Non vediamo l'ora di vedervi, nerd, a Londra!".