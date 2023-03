Stranger Things 5: Quando iniziano le riprese dell'ultima stagione? David Harbour ci aggiorna

News Serie TV

L'interprete dello sceriffo Jim Hopper ha messo al corrente i fan sullo stato dei lavori della stagione finale di Stranger Things: ecco quando tornerà sul set.

Bisognerà ancora armarsi di pazienza aspettando la quinta e ultima stagione di Stranger Things, perché l'attesa sarà lunga. David Harbour, che nella serie soprannaturale di Netflix interpreta l'amato sceriffo Jim Hopper, ci ha aggiornati sullo stato dei lavori rivelando quando è previsto il ritorno del cast sul set per girare gli episodi finali.

Stranger Things 5: Ecco quando iniziano le riprese

Ospite al Middle East Film & Comic Con di Abu Dhabi, Harbour ha detto chiaramente che la produzione non inizierà prima della prossima estate, precisamente a giugno. Come riferito da Collider, l'attore ha dichiarato: "Ci avviciniamo all'ultima stagione. Ma ho ancora un paio di mesi per allenarmi. Inizieremo a girare a giugno". Le riprese, quindi, sarebbero slittate leggermente rispetto a quanto indicato precedentemente da Noah Schnapp, l'interprete di Will Byers, che aveva indicato maggio come possibile mese di ritorno sul set.

Cosa succederà a Hopper? Le anticipazioni di David Harbour

David Harbour ha accennato al fatto che deve prepararsi per tornare nei panni di Hopper. Ma cosa significa? L'attore, naturalmente, non è entrato nei dettagli ma ha fatto intendere che stavolta sta seguendo una dieta ricostituente. Per interpretare un Jim Hopper dimagrito e sciupato in Russia nella quarta stagione, infatti, Harbour aveva perso circa 30 chili; ma ora che il suo personaggio è tornato in America, i chili vanno recuperati. "Mi sono allenato molto per la quarta stagione. Jim si trovava in una posizione molto specifica, quella prigione russa. Si trattava di renderlo un tipo diverso e di perdere una parte di se stesso fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Ma ora è tornato ad Hawkins, è tornato in America, dove hanno i cheeseburger, quindi sarà ben nutrito", ha scherzato l'attore.

Quando esce l'ultima stagione di Stranger Things?

Difficile immaginare, fin da ora, una probabile data di uscita della quinta stagione di Stranger Things. Ma, se non dovessero esserci intoppi, immaginiamo che la serie possa tornare su Netflix nel 2024. Volendo essere più pessimisti e collegandoci a quanto dichiarato recentemente da Finn Wolfhard a proposito della probabile data d'uscita, forse bisognerà aspettare i primi mesi del 2025. In ogni caso, i fratelli Duffer hanno rassicurato i fan del fatto che non bisognerà attendere tre anni, come avvenuto tra la terza e la quarta stagione a causa della pandemia.

Per tutti gli altri aggiornamenti, vi rimandiamo al nostro speciale che racchiude tutte le anticipazioni e quello che sappiamo sulla stagione 5 di Stranger Things.