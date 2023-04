Stranger Things: Eddie Munson sarà il protagonista di una storia prequel, ecco tutti i dettagli

News Serie TV

Un romanzo racconterà le origini del metallaro appassionato di D&D interpretato da Joseph Quinn nella quarta stagione di Stranger Things: ecco la sinossi ufficiale, la copertina e tutto quello che sappiamo.

È stato introdotto solo nella quarta stagione di Stranger Things eppure si è fatto amare immediatamente. Parliamo del metallaro dal cuore d'oro Eddie Munson, interpretato da Joseph Quinn, un personaggio chiave che nel finale della scorsa stagione si è addirittura sacrificato nel tentativo di tenere a bada la furia del mostro Vecna. Qual è la sua storia? Cosa faceva a Hawkins prima che lo conoscessimo? La sua origin story è al centro di un romanzo, intitolato Stranger Things: Flight of Icarus e in uscita negli Stati Uniti (successivamente, supponiamo, anche in Italia) il prossimo 31 ottobre. Nel frattempo, però, Entertainment Weekly ha potuto svelare in anteprima la copertina e la sinossi ufficiale del libro. Ecco qualche anticipazione.

Stranger Things: Flight of Icarus, il romanzo su Eddie Munson

Scritto da Caitlin Schneiderhan, una delle sceneggiatrici di Stranger Things che sta lavorando anche alla quinta stagione, Flight of Icarus è ambientato nel 1984, cioè due anni prima degli eventi della quarta stagione di Stranger Things. Secondo la descrizione ufficiale, la storia segue Eddie che incontra una produttrice discografica di nome Paige. Quest'ultima offre al leader dell'Hellfire Club la possibilità di realizzare i suoi sogni musicali con la sua band Corroded Coffin. Eddie ha solo bisogno di soldi, e per questo rimane invischiato nell'ultimo losco piano di suo padre.

La sinossi completa recita:

Hawkins, Indiana - nella maggio parte dei casi, è semplicemente un'altra città idilliaca e ben curata tutta americana. Ma per Eddie Munson è come vivere in una perpetua tomba degli orrori. Fortunatamente, deve sopravvivere solo pochi mesi ancora alla Hawkins High. E in che modo migliore può ammazzare il tempo se non dedicandosi a sessioni di Dungeons & Dragons con l'Hellfire Club e ai concerti con la sua band?È nel peggior bar della città che Eddie incontra Paige, una persona che ha realizzato un incredibile miracolo. È scappata da Hawkins e si è costruita una bella vita lavorando per un produttore discografico a Los Angeles. Page è tosta, e potrebbe essere l'unica persona che lo apprezza davvero invece di considerarlo l'incarnazione del diavolo. La cosa migliore? Gli sta offrendo la possibilità di fare progetti e tutto ciò che lui deve fare è farle avere un demo tape delle migliori canzoni dei Corroded Coffin.C'è solo un problema: la registrazione costa. Soldi che Eddie non ha. Ma è disposto a fare tutto il necessario: anche se questo significa affidarsi al suo vecchio, Al Munson. Suo padre è appena tornato nella sua vita, con un altro dubbio piano nella manica, eppure Eddie sa che questa è la sua unica opzione per racimolare abbastanza soldi in tempo. È un rischio, ma se funziona staccherà finalmente un biglietto di sola andata per lasciare Hawkins. Eddie lo sente: il 1984 sarà il suo anno.

Le dichiarazioni dell'autrice

"L'Eddie Munson che incontriamo all'inizio di Stranger Things 4 è il pastore protettivo delle pecore nerd smarrite della Hawkins High. Ma addossarsi quel ruolo non è stata una decisione così semplice", ha spiegato l'autrice Caitlin Schneiderhan a EW. "Sono così entusiasta che i fan lo accompagnino nel suo viaggio che lo farà diventare un eroe, sperimentando le decisioni difficili e scomode che lo hanno portato a diventare il coraggioso disadattato che tutti conosciamo e amiamo".