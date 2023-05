Anche Stranger Things si ferma per lo sciopero degli sceneggiatori

News Serie TV

I fratelli Duffer fanno sapere che la quinta e ultima stagione della serie Netflix subirà ritardi: "La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese".

Temevamo di dovervi dare questa notizia da un momento all'altro. E infatti, a malincuore, eccola qui: anche la quinta e ultima stagione di Stranger Things subirà ritardi a causa dello sciopero degli sceneggiatori americani. La produzione, che era iniziata da poco, è stata interrotta proprio a causa dello stato di agitazione che sta interessando la Writers Guild of America dallo scorso 2 maggio. Di conseguenza le riprese, che sarebbero dovute iniziare quest'estate, slitteranno. Lo hanno fatto sapere i co-creatori della serie e showrunner Matt e Ross Duffer con un post su Twitter.

Stranger Things 5 subirà ritardi: Il messaggio dei fratelli Duffer

"La scrittura non si ferma quando iniziano le riprese", hanno scritto i fratelli Duffer. "Anche se siamo entusiasti di avviare la produzione con il nostro fantastico cast e la troupe, non è possibile durante questo sciopero. Speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo da poter tornare tutti al lavoro. Fino ad allora, passo e chiudo", hanno concluso.

Quando esce l'ultima stagione di Stranger Things su Netflix?

Già per la quarta stagione, i fan di Stranger Things avevano dovuto portare pazienza per quasi tre anni a causa dei ritardi dovuti alla pandemia. Questa volta i Duffer avevano dichiarato, parlando con TVLine, che gli per gli episodi finali non avremmo dovuto attendere così tanto. "Questa volta il divario dovrebbe essere più breve, visto che abbiamo già uno schema iniziale e non possiamo proprio immaginare che ci saranno altri 6 mesi di pausa forzata", avevano rassicurato dopo l'uscita della quarta stagione. Sfortunatamente, per motivi che non dipendono dalla loro volontà, vengono già smentiti. Impossibile stabilire, fin da ora, quando vedremo la stagione finale di Stranger Things su Netflix. Molto dipenderà da quanto durerà lo sciopero (nel 2007, l'ultima volta che gli autori di Hollywood avevano incrociato le braccia, era durato circa tre mesi). Sembra sfumare, tuttavia, l'ipotesi di un'uscita entro il 2024.

