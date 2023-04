Stranger Things: Netflix ordina ufficialmente uno spin-off animato

News Serie TV

I fratelli Duffer paragonano la nuova serie ai tipici cartoni animati del mattino con cui sono cresciuti: "L'avventura continua".

L'universo di Stranger Things si espande ufficialmente con una serie animata. Netflix ha ordinato uno spin-off animato di cui ancora, però, non si conosce il titolo. La notizia era nell'aria fin dalla scorsa estate quando i creatori della fortunata serie soprannaturale Matt e Ross Duffer, rinnovato il loro sodalizio con Netflix, avevano annunciato diversi progetti per far diventare Stranger Things un franchise.

Stranger Things: I primi dettagli sullo spin-off animato

Attualmente sono pochissime le informazioni disponibili sulla nuova serie. Sappiamo, però, che lo spin-off animato si ispirerà ai cartoni animati del sabato mattina che i Duffer guardavano da bambini. Eric Robles, che ha lavorato a RoboCop: Alpha Commando, The Grim Adventures of Billy & Mandy e Glitch Techs, sarà il produttore esecutivo del progetto insieme agli stessi Duffer e a Shawn Levy, storico produttore di Stranger Things con la sua 21Laps. I dettagli sulla trama della nuova serie sono ancora tenuti sotto chiave (a dicembre le indiscrezioni parlavano di un anime intitolato Stranger Things Tokyo e ambientato nella Tokyo degli anni '80, ma per il momento non ci sono state conferme). È possibile, comunque, che lo stile possa assomigliare a quello dei cortometraggi animati realizzati nel 2022 da diversi animatori e messi insieme in una raccolta chiamata Stranger Morning Cartoons (qui sotto li vedete nella clip).

Le dichiarazioni dei fratelli Duffer

"Abbiamo sempre sognato una Stranger Things animata sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina che amavamo da bambini, e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente elettrizzante", hanno dichiarato i Duffer tramite un comunicato. "Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno escogitato: le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l'ora di condividere di più con voi! L'avventura continua...", hanno aggiunto.

L'universo di Stranger Things in espansione

Questo spin-off animato è solo l'inizio, perché il mondo di Stranger Things è destinato a espandersi ulteriormente. Alcune settimane fa, infatti, è stato annunciato Stranger Things: The First Shadow, uno spettacolo teatrale prequel che debutterà nel West End di Londra entro la fine dell'anno. La storia è basata su un racconto originale dei Duffer e si concentra sulle versioni più giovani di Jim Hopper e Joyce Maldonado (personaggi interpretati da David Harbour e Winona Ryder nella serie originale) approfondendo anche la storia delle origini di Henry Creel, alias Vecna. C'è grande curiosità, inoltre, sul primo spin-off live-action a cui i Duffer stanno lavorando ma su cui non si sa nulla. Gli autori hanno anticipato che "sarà diverso da quello che tutti si aspettano, incluso Netflix", e noi non vediamo l'ora di saperne di più.