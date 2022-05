Stranger Things 4 riporta in vetta alle classifiche una canzone di Kate Bush uscita 37 anni fa

News Serie TV

La serie soprannaturale di Netflix ha fatto riscoprire a molti il brano Running Up That Hill, balzato al primo posto su iTunes grazie a una scena della serie diventata già iconica.

Gli anni '80 ruggiscono più forti che mai grazie a Stranger Things. La serie dei fratelli Duffer è tornata in streaming lo scorso venerdì con 7 nuovi episodi, il Volume 1 della quarta stagione (per l'8 e il 9, che compongono il Volume 2, bisognerà aspettare il 1° luglio). E, come da tradizione, ha riportato in auge la moda, la cultura pop e naturalmente la musica di un decennio a cui molti sono rimasti affezionati. Solo due giorni dopo l'uscita dei nuovi episodi, infatti, una delle canzoni che compongono la colonna sonora di questa stagione è balzata al primo posto della classifica di iTunes. Si tratta di Running Up That Hill di Kate Bush, un brano che nella serie assume un significato più profondo perché anche particolarmente importante ai fini della storia. Se non avete ancora visto l'episodio 4 della nuova stagione di Stranger Things vi consigliamo di non proseguire con la lettura per non inciampare in spoiler.

La storia di Max, salva grazie a Kate Bush

Chi ha visto i primi 4 episodi della quarta stagione di Stranger Things avrà notato che Max (Sadie Sink) inizia ad ascoltare il brano della cantautrice britannica Kate Bush fin dal primo episodio dal suo walkman. Solo nell'episodio 4, tuttavia, riesce a scampare alla maledizione di Vecna - la creatura mostruosa di questa stagione, che si nutre delle paure e delle insicurezze delle proprie vittime - proprio grazie a Running Up That Hill che si rivela salvifica e la fa uscire dallo stato di trance in cui versava a causa del mostro.

Running Up That Hill: Dove l'abbiamo già sentita?

Running Up That Hill nel 1985 era uno dei singoli del quinto album di Kate Bush, Hounds of Love. All'epoca entrò nella Top 30 della Hot 100 di Billboard ed ebbe un grande successo. Nel 2012 la stessa Bush ha inciso una nuova versione del brano, usato poi durante durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Probabilmente a molti di voi il brano suonerà familiare perché è stato reinterpretato anche dalla rock band Placebo e quella versione è stata utilizzata nella premiere della quarta stagione del teen drama OC. Una versione della canzone riproposta da Meg Myers, inoltre, è stata in cima alle classifiche di Billboard Rock Airplay e Alternative Songs nel 2020.