Stranger Things 4 prova a ripartire: C'è una presunta nuova data per il riavvio della produzione

Ecco quando potrebbe riaprire il set della popolare serie soprannaturale di Netflix dopo la lunga pausa imposta dall'emergenza Coronavirus.

È una delle serie più amate di Netflix e, per questo, ogni aggiornamento sullo stato dei lavori della quarta stagione fa drizzare le antenne ai fan. Parliamo di Stranger Things, una delle tante produzioni che lo scorso marzo hanno dovuto fermarsi a causa del Covid-19. Da allora non c'è stata settimana in cui gli appassionati più impazienti non si siano chiesti quando sarebbero ripartite le riprese del quarto ciclo di episodi. Stando alle poche informazioni disponibili, sappiamo che la macchina produttiva sarebbe dovuta partire proprio in queste settimane. Ebbene, c'è un aggiornamento: Deadline indica una nuova presunta data per la ripartenza.

Stranger Things 4: C'è una nuova data per il ritorno sul set?

Il ben informato Deadline indica come data aggiornata per il ritorno sul set di Stranger Things 4 il prossimo 28 settembre. Le riprese dovrebbero ricominciare in Georgia negli studi di Atlanta, storico set della serie. La stessa testata americana chiarisce tuttavia che si tratta di una data provvisoria e soggetta a modifiche. Da qui a una settimana, insomma, si potrebbe cambiare idea. La stessa Netflix, raggiunta per un commento, non ha voluto rilasciare dichiarazioni a riguardo.

Stranger Things: Quando potrebbe uscire la quarta stagione?

La lunga pausa ha avuto anche dei risvolti positivi. Nei mesi di lockdown gli sceneggiatori di Stranger Things hanno completato la stesura dei copioni in modo da essere in grado di accelerare i lavori una volta tornati sul set. Nel frattempo, i creatori della serie, i fratelli Duffer, si sono lasciati scappare che la quarta stagione di Stranger Things non sarà l'ultima. E chissà cosa ci aspetterà dopo, visto che già la quarta è stata definita "la stagione più grande e spaventosa di sempre". Per vederla, tuttavia, dovremo aspettare (ottimisticamente) almeno fino alla metà del 2021.