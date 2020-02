Stranger Things 4: Il primo teaser trailer della quarta stagione rivela che...

News Serie TV

L'annuncio in occasione dell'inizio delle riprese dei nuovi episodi.

Occhi a cuoricino per i fan di Stranger Things alla visione del primo teaser trailer dell'attesissima quarta stagione. Netflix ha scelto il giorno di San Valentino per ufficializzare, in occasione dell'inizio delle riprese, il ritorno di David Harbour nei panni del capo della polizia Jim Hopper, le cui sorti erano state messe in dubbio dal finale del ciclo precedente.





"Siamo entusiasti di poter ufficialmente confermare che le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono attualmente in corso - e ancora più felici di annunciare il ritorno di Hopper! Anche se forse questa non è proprio una buona notizia per il nostro 'Americano', che al momento è imprigionato lontano da casa nelle nevose terre desolate di Kamchatka, dove affronterà pericolosi esseri umani... e molto altro", hanno dichiarato gli ideatori Matt e Ross Duffer in un comunicato. "Intanto negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa... La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l'ora che tutti possano vederla. Nel frattempo, pregate per il nostro Americano".

Che quel "grande" si riferisca anche alla lunghezza? Si rincorrono, infatti, le voci secondo cui la prossima stagione potrebbe avere un episodio in più rispetto a quanto precedentemente annunciato - 9, come già avvenuto nel 2017. In attesa di conferme o smentite, ancora nessuna parola sulla data di debutto. Stando a un tweet pubblicato lo scorso dicembre, però, l'attesa non dovrebbe protrarsi oltre questo 2020.