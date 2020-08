Stranger Things: I creatori confermano che la quarta stagione non sarà l'ultima

News Serie TV

In attesa del ritorno sul set, i fratelli Duffer confessano di avere le idee chiare: "Sappiamo già come e quando finirà la serie".

I tempi di attesa per Stranger Things 4 sono destinati ad allungarsi ulteriormente mentre si cerca di capire come e quando sarà possibile tornare sul set della quarta stagione, chiuso dopo poche settimane dall'inizio dei lavori lo scorso marzo a causa dell'emergenza sanitaria. Intanto, però, gli attori e i creatori della serie di successo di Netflix cercano di rassicurare i fan promettendo un nuovo ciclo di episodi memorabile, forti del successo della serie che, tra le altre cose, ha ottenuto anche la nomination come miglior serie drammatica ai prossimi premi Emmy. Le ultime ottime notizie arrivano dai creatori Matt e Ross Duffer i quali hanno aggiornato gli appassionati sullo stato dei lavori confermando che la quarta stagione non sarà quella conclusiva.

Stranger Things: La storia non sarà influenzata dalla pandemia

Intervistati da The Hollywood Reporter, Ross e Matt Duffer hanno parlato della quarta stagione svelando che avrà un'atmosfera diversa dalle prime tre, con più umorismo e più azione. A proposito dello stato dei lavori, hanno detto: "Tutti sono entusiasti di tornare al lavoro, ma la priorità è la sicurezza del cast e della troupe, e sarà questo a determinare quando torneremo". Ma, a quanto pare, i due autori non lasceranno che la pandemia cambi i piani. "Abbiamo avuto molto tempo per scrivere le sceneggiature. Per la prima volta abbiamo completato i copioni prima dell'inizio delle riprese, questo ci permette di analizzare la stagione nel suo insieme e di fare giusto qualche cambiamento se è necessario", ha detto Matt confermando quanto anticipato dall'interprete di Steve Joe Keery che la scorsa settimana, a proposito dei ritardi nella produzione, aveva dichiarato a The Hollywood Reporter: "Credo che sia positivo che abbiano più tempo per scrivere. Immagino che ci siano dei problemi con il fatto che i bambini stanno crescendo, ma a parte questo credo che tutti vogliano ritornare a lavoro sulla serie il più in fretta possibile per il pubblico. Ma i fratelli Duffer sono sempre stati estremamente attenti alla qualità della serie, quindi se tutto ciò gli darà più tempo per realizzare la loro visione, credo che sia solo una cosa positiva".

La quarta stagione non sarà l'ultima

Gli sceneggiatori hanno detto chiaramente che la quarta stagione di Stranger Things non è stata pensata come quella conclusiva dimostrando di avere le idee piuttosto chiare. "Non sarà l'ultima. Sappiamo come e quando finirà la serie. La pandemia comunque ci ha dato più tempo per guardare avanti e pensare a cosa è meglio per lo show. Adesso sappiamo quanto tempo ci vorrà per raccontare la storia che abbiamo in mente". L'annuncio conferma quindi quanto dichiarato implicitamente da David Harbour che il mese scorso, in un'intervista, aveva fatto riferimento a una quinta stagione. Non sappiamo, tuttavia, quante stagioni totali abbiano in mente i creatori e se i ritardi nella produzione condizioneranno le loro decisioni.

Quando esce Stranger Things 4?

Stando a quanto dichiarato dall'interprete di Dustin Gaten Matarazzo tempo fa, la produzione dovrebbe ripartire il mese prossimo. The Hollywood Reporter ha indicato come possibile data della ripartenza il 17 settembre, giorno in cui dovrebbero ripartire molte produzioni che hanno sede in Georgia. Probabilmente il teen drama soprannaturale di Netflix non tornerà con i nuovi episodi prima della seconda metà del 2021. Per rimanere sempre aggiornati, potete leggere il nostro approfondimento con tutte le informazioni e le anticipazioni su trama e cast di Stranger Things 4.