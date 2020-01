Stranger Things 4: Quando esce la quarta stagione? Anticipazioni, trama, cast e curiosità

News Serie TV

Tutto quello che sappiamo finora sul quarto capitolo della popolare serie di Netflix.

Quanto ci manca lo strambo gruppo di ragazzini nerd di Hawkins? A sei mesi dall'uscita in streaming del terzo capitolo su Netflix, i fan della serie continuano a chiedersi quando uscirà la quarta stagione di Stranger Things. Sappiamo di certo che nuovi episodi sono in produzione ma molti dettagli sulla trama, sul cast e le ambientazioni della quarta stagione della serie dei fratelli Duffer sono tenuti ancora sotto chiave. Oltre alle notizie sugli attori, al teaser trailer e alle dichiarazioni dei creatori, in rete si trovano numerose indiscrezioni e teorie. Abbiamo raccolto tutto quello che si sa fino a questo momento a proposito della quarta stagione di Stranger Things.

Stranger Things: Il riassunto della terza stagione

La terza stagione di Stranger Things si era conclusa in modo commovente: avevamo lasciato Joyce (Winona Ryder), Will (Noah Schnapp) e Jonathan (Charlie Heaton) mentre si stavano trasferendo in un'altra città insieme a Undici (Millie Bobby Brown) dopo la (presunta) morte di Hopper (David Harbour) Non sappiamo quale fosse la loro destinazione ma di certo non potranno andare molto lontano dal resto del gruppo. Nel finale, inoltre, Undici aveva scoperto di non riuscire più a utilizzare i suoi poter e la porta del Sottosopra era stata chiusa grazie al sacrificio compiuto da Hopper. Si era capito, però, che i russi non avevano concluso le loro operazioni segrete e che possedevano un Demogorgone nei loro laboratori. Nell'ultimissima scena della stagione si era fatto anche riferimento a "un americano" rinchiuso in una cella di una prigione russa, scenario che ha aperto infinite possibilità sulla trama della prossima stagione.

Stranger Things 4: La trama

Nella quarta stagione si capirà dove si sarà trasferita Joyce con la sua famiglia. Avremo risposte anche sul misterioso "americano" cui si fa cenno negli ultimi secondi della terza stagione. Gli autori della serie hanno diffuso una foto dove si legge il titolo del primo episodio della quarta stagione: Chapter One: The Hellfire Club letteralmente Capitolo Uno: Il Club Infernale. Ovviamente i fan hanno cercato di capire a cosa possa riferirsi questo titolo: forse richiama l'omonimo gruppo Marvel, nemico giurato degli X-Men, apparso per la prima volta nel 1980? O è semplicemente il nuovo nome che il Will & Co. sceglieranno di dare al loro gruppo come suggerisce la didascalia "Stiamo creando un club. Vuoi unirti?" scritta su Twitter dagli autori.

Stranger Things 4: Il trailer

Nel teaser trailer che annuncia la quarta stagione si legge "non siamo più a Hawkins". La frase suggerisce che nella quarta stagione i protagonisti agiranno in uno o più contesti diversi da quello dell'immaginaria cittadina dell'Indiana. Gli stessi creatori, i fratelli Duffer, nel corso di un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly hanno dichiarato che la serie si aprirà a nuovi scenari anche fuori Hawkins. Oltre all'indicazione di un cambio di location, però, c'è anche chi nella clip ha individuato quelli che sembrano essere degli indizi sulla trama e sulla data della prossima stagione. Verso la fine del breve video, infatti, si vede sullo sfondo una figura umana con una torcia; c'è chi è pronto a scommettere che si tratti di Hopper, riuscito - non si sa come - a entrare nel Sottosopra prima che venisse chiusa la porta. In un altro fotogramma altri fan sostengono di intravedere un orologio che segna le ore 11: un riferimento alla protagonista Undici o alla data di uscita della nuova stagione? Ovviamente nessuna conferma a riguardo è arrivata da parte degli autori.

Le teorie dei fan e degli attori

Nei mesi scorsi sono state diffuse sul web diverse teorie (alcune delle quali molto fantasiose) circa la sorte dei protagonisti di Stranger Things nella quarta stagione. C'è chi pensa che, essendo ambientata nel 1986, la quarta stagione ingloberà nella trama il disastro di Chernobyl; non sarebbe così strano, dal momento che già nella terza stagione avevamo visto i russi alle prese con esperimenti nucleari. Il titolo di lavorazione della serie recentemente svelato (il misterioso "Tareco") suggerirebbe invece un'ambientazione brasiliana. C'è chi è convinto che lo sceriffo Hopper non sia morto ma sia finito nel Sottosopra e chi invece crede che sia lui "l'americano" nella cella. Riguardo le sorti di Undici, c'è chi crede che nella stagione 4 la ragazzina interpretata da Millie Bobby Brown diventerà cattiva perchè "rapita" dal Mindflyer; la stessa attrice interprete di Undici ha confidato a Elle che non le dispiacerebbe vestire i panni di una bad girl, una volta tanto.

Stranger Things 4: Il cast

Fortunatamente nella stagione 4 torneranno molti dei personaggi che abbiamo amato: Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Joyce (Winona Ryder), Erica (Priah Ferguson), Karen (Cara Buono) e Murray (Brett Gelman). Gli autori si sono lasciati scappare in un tweet (poi subito rimosso) che nei nuovi episodi tornerà anche Robin, interpretata da Maya Hawke, uno dei personaggi più apprezzati nella terza stagione. Nei mesi scorsi si è appreso che la produzione stava cercando quattro attori maschi per nuovi ruoli ricorrenti, tre adolescenti e un adulto. Quindi aspettiamoci di vedere nuove facce.

Tornerà Hopper?

L'attenzione dei fan, però, è rivolta tutta verso il destino di Hopper. L'ipotesi più accreditata è che lo sceriffo non sia davvero morto. L'interprete di Hopper David Harbour, tuttavia, ha detto di non essere stato contattato dai creatori e di non conoscere le sorti del suo personaggio. A proposito della sua (presunta) morte ha detto: "Ho sempre saputo che Hopper doveva fare un sacrificio. È un idiota e deve anche pagare questo in qualche modo. Quindi ho pensato che avrebbe fatto questo sacrificio morendo. Almeno fino a quella scena post-credit del finale".

Stranger Things 4: La data della quarta stagione

┏━━┓┏━━┓┏━━┓┏━━┓

┗━┓┃┃┏┓┃┗━┓┃┃┏┓┃

┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┃┃┃┃

we’re not in hawkins anymore

┃┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┃┃┃

┃┗━┓┃┗┛┃┃┗━┓┃┗┛┃

┗━━┛┗━━┛┗━━┛┗━━┛ — stranger writers (@strangerwriters) December 31, 2019

Le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono iniziate questo mese e si protrarranno fino ad agosto. Considerando che la produzione della terza stagione si era conclusa a novembre 2018 e che la serie era arrivata su Netflix a luglio 2019, dovremo attendere ancora circa un anno prima di rivedere in streaming Will & Co. La serie tornerà, presumibilmente, tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Secondo alcuni, un tweet lasciato sull'account ufficiale degli sceneggiatori di Stranger Things (che vedete in alto) con cui gli autori hanno augurato un buon 2020 ai fan, suggerirebbe che la quarta stagione potrebbe arrivare prima del previsto, sicuramente prima della fine dell'anno.

Queste sono tutte le notizie e le anticipazioni sulla quarta stagione di Stranger Things. Anche se bisognerà pazientare ancora molti mesi prima di poter rispondere alle molte domande suscitate dal finale della terza stagione, siamo sicuri che dal set trapeleranno nuove indiscrezioni. Nell'attesa, meglio fare un ripasso delle prime tre stagioni su Netflix.