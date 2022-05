Stranger Things 4 è su Netflix ma i creatori pensano già al finale e anticipano "fiumi di lacrime"

News Serie TV

Il Volume 1 della quarta stagione della serie soprannaturale è finalmente disponibile ma si pensa già alla quinta e ultima: ecco quali sono i piani dei fratelli Duffer.

La maratona di Stranger Things 4 può iniziare! Il Volume 1, composto da ben 7 episodi, è finalmente disponibile in streaming su Netflix dopo una pausa forzata durata quasi 3 anni. Per il finale di stagione, però, dovremo attendere il 1° luglio quando uscirà il Volume 2 composto da due episodi, l'8 e il 9, particolarmente lunghi (rispettivamente di 85 minuti e quasi due ore e mezza). I creatori della serie Matt e Ross Duffer, parlando con Variety, hanno promesso che quel finale ci proietterà dritti dritti nella quinta e ultima stagione, per la quale hanno già dei piani piuttosto chiari. Ecco cosa hanno anticipato.

Stranger Things 5 è già a buon punto

I fratelli Duffer hanno spiegato di aver avuto molto tempo per delineare la quinta stagione della serie, soprattutto in virtù della pausa forzata dovuta alla pandemia. "Durante la pausa di sei mesi abbiamo delineato la stagione 5 e l'abbiamo presentata a Netflix. A tutti quelli che c'erano anche quando abbiamo presentato la serie per la prima volta nel 2015. Ma mentre allora eravamo degli estranei, ora eravamo amici, e sono state versate molte lacrime quando abbiamo finito", hanno raccontato.

Quanto dovremo aspettare per la stagione finale?

Già la quarta stagione, come anticipato dai Duffer, apre le strade al capitolo finale della storia (è "l'inizio della fine", avevano detto in una lettera ai fan). Fortunatamente, se tutto andrà secondo i piani, per gli episodi finali non dovremo attendere tre anni come accaduto per la stagione 4. "Questa volta il divario dovrebbe essere più breve, visto che abbiamo già uno schema iniziale e non possiamo proprio immaginare che ci saranno altri 6 mesi di pausa forzata", ci hanno rassicurato i Duffer. In ogni caso, gli sceneggiatori hanno confermato che stanno pensando anche a uno spin-off di Stranger Things di cui è a conoscenza soltanto Finn Wolfhard.

In attesa di saperne di più, non ci resta che gustarci questi nuovi 7 episodi usciti oggi su Netflix. Se non lo avete ancora fatto, potete leggere qui la nostra recensione del Volume 1 della stagione 4 di Stranger Things in anteprima (rigorosamente spoiler free, tranquilli).