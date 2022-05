Stranger Things 4: Il trailer finale del Volume 1 manda il mondo Sottosopra

News Serie TV

I primi sette episodi della quarta stagione della serie creata dai fratelli Duffer arrivano su Netflix venerdì 27 maggio. Ecco intanto il trailer finale in italiano di Stranger Things 4: Volume 1.

È il caso di dirlo: l'attesa per la quarta stagione di Stranger Things si fa rovente. E Netflix la alimenta diffondendo un nuovo super rovente trailer italiano, quello finale, con nuove emozionanti sequenze tratte dai nuovi episodi. L'appuntamento, ve lo ricordiamo, è per il 27 maggio con il Volume 1, che comprende ben 7 episodi, mentre gli episodi 8 e 9 saranno disponibili dal 1° luglio



Stranger Things 4: Da dove ripartirà la storia

Come ampiamente anticipato, la quarta stagione è ambientata nel 1986, oltre 6 mesi dopo la battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Per la prima volta i protagonisti si ritrovano separati: i Byers e Undici si sono trasferiti a Lenora Hills, in California, mentre il resto del gruppo è rimasto a Hawkins. È iniziato il liceo e i nostri protagonisti non se la passano benissimo: Undici non riesce a farsi nuovi amici mentre Dustin, Lucas e Mike si sono uniti all'Hellfire Club, un club "da nerd" per gli appassionati di Dungeons & Dragons. Quando in città arriva una nuova minaccia soprannaturale, le cose vanno anche peggio: come fare per fermarla, con Undici a chilometri e chilometri di distanza?

Il trailer finale mostra un "nuovo" Sottosopra

Il nuovo trailer ci fa dare uno sguardo ai protagonisti Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley) e Priah Ferguson (Erica Sinclair) alle prese con una nuova avventura che difficilmente dimenticheranno, soprattutto perché devono affrontarla divisi. Ritroviamo anche Hopper (David Harbour), messo male ma decisamente vivo, in un carcere russo. Nei primi secondi vediamo Max contemplare uno spaventoso mondo rosso: di cosa si tratta? Impossibile non sgranare gli occhi, poi, guardando Will, Mike, e Jonathan impegnati in una fuga rocambolesca nel retro di un improvvisato furgone delle pizze. Una cosa è certa: come recita la clip, questo venerdì il mondo finirà Sottosopra e noi non vediamo l'ora.