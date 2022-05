Stranger Things: I fratelli Duffer hanno un'idea molto strana per uno spin-off, ma solo un membro del cast l'ha intuita

News Serie TV

La serie soprannaturale di Netflix è stata già rinnovata per un'ultima stagione, ma i creatori di Stranger Things già pensano a come continuerà il franchise.

Tutte le attenzioni dei fan di Stranger Things sono concentrate sul Volume 1 della quarta stagione che sarà rilasciato, dopo un'attesa lunga tre anni, questo venerdì su Netflix. Ma i creatori della serie Matt e Ross Duffer guardano già lontano e, oltre a pianificare la quinta e ultima stagione, hanno intenzione di espandere l'universo dello show di successo con uno o più spin-off. Di cosa si tratta? Per il momento mantengono il primo soggetto top secret, ma non nascondono che soltanto un membro del cast di Stranger Things ha capito su cosa vorrebbero concentrarsi.

Uno spin-off di Stranger Things: L'idea super segreta dei fratelli Duffer

Che i Duffer stessero pianificando uno o più spin-off era apparso chiaro già lo scorso febbraio quando, in una lettera ai fan, gli sceneggiatori avevano scritto: "Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legare al mondo di Stranger Things. Nuovi misteri, nuove avventure e nuovi eroi inaspettati". Poche settimane fa, parlando con SFX Magazine, avevano specificato che un'eventuale spin-off avrebbe dovuto seguire un concept assolutamente nuovo e non replicare pedissequamente gli schermi della serie che li ha resi famosi. "Non abbiamo detto a nessuno i nostri piani! Nemmeno a Netflix! Abbiamo alcune idee. Se dovessimo fare una sorta di spin-off, o qualsiasi continuazione di Stranger Things, ci chiederemmo: 'L'idea è abbastanza eccitante da convincerci a farlo di nuovo?' Voglio sentirmi tipo 'Dio, voglio davvero farlo. Mi sento davvero, davvero entusiasta di questo.' Ecco perché stiamo attenti a cosa pianificare e stiamo decidendo se andare avanti o meno", aveva detto Matt Duffer.

Soltanto Finn Wolfhard sa

Oggi, intervistati da Variety, hanno confermato di avere un'idea per uno spin-off che li rende "super entusiasti". Si tratta di un'idea che hanno definito "molto molto diversa" e che non hanno ancora condiviso con nessuno. Eppure c'è un membro del cast di Stranger Things che non si sa come l'ha intuita ed è Finn Wolfhard, l'interprete di Mike Wheeler. "Pensiamo che tutti, incluso Netflix, rimarranno sorpresi quando ascolteranno il nostro concept, perché è molto, molto diverso. Ma in qualche modo Finn Wolfhard - che è un ragazzo folle e intelligente - ha indovinato esattamente di cosa si sarebbe trattato. Ma a parte Finn, nessun altro lo sa!", hanno spiegato i fratelli Duffer.

Probabilmente per saperne di più dovremo aspettare un bel po', visto che oltre alla quarta stagione - in arrivo divisa in due Volumi il 27 maggio (7 episodi) e il 1° luglio (2 episodi) - i Duffer devono pianificare, scrivere e girare la quinta stagione dello show. Meglio concentrarsi, quindi, sugli appuntamenti a breve termine: siete pronti per la super maratona di venerdì? Qui sotto trovate il trailer finale italiano del Volume 1 della stagione 4.