Stranger Things: Netflix annuncia la data della stagione 4 e rinnova la serie per una quinta e ultima stagione!

Il quarto capitolo della serie soprannaturale sarà diviso in due parti: l'annuncio dei fratelli Duffer e i poster ufficiali.

Non ci aspettavamo questa sorpresa ma non possiamo che accoglierla con entusiasmo: la quarta attesissima stagione di Stranger Things ha finalmente una data! Anzi, due date visto che sarà rilasciata in due parti: il volume 1 debutterà il 27 maggio, mentre il volume 2 arriverà 5 settimane dopo, il 1° luglio. La serie creata dai fratelli Duffer arriverà quindi in leggero anticipo rispetto a quanto annunciato in un primo momento (era stato detto semplicemente "in estate"). Ma non è tutto: il servizio di video in streaming ha fatto sapere che Stranger Things avrà una quinta stagione, che però sarà anche l'ultima. Tutto questo è contenuto in una speciale lettera ai fan scritta dai creatori della serie in persona, che vedete qui in basso.

Stranger Things: Le novità annunciate dai fratelli Duffer

"Con nove copioni, più di ottocento pagine, quasi due anni di riprese, migliaia di effetti visivi e una durata pressocché raddoppiata rispetto a qualsiasi stagione precedente, Stranger Things 4 per noi è stata la stagione più impegnativa, ma anche quella che ci ha dato più soddisfazioni. Siamo tutti incredibilmente orgogliosi dei risultati e non vediamo l'ora di condividerli con voi", hanno esordito Matt e Ross Duffer. Dopo aver dato la bella notizia del rinnovo, gli autori hanno specificato, poi, che la quinta stagione sarà anche l'ultima: "Ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale". Rimane aperto, infine, il discorso spin-off visto che scrivono: "Ci sono ancora tante storie avvincenti da raccontare legate al mondo di Stranger Things". Che verrà presto annunciata quindi una nuova serie ambientata nello stesso universo?

La trama e i poster con le location della quarta stagione

Stando alla prima sinossi svelata da Netflix, nella quarta stagione di Stranger Things:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra".

Svelati anche la locandina e quattro poster che vedete qui sotto, uno per ogni location in cui è ambientata la quarta stagione: Russia, California, laboratorio e Creel House.