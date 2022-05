Stranger Things 4: 5 cose da sapere assolutamente prima di vedere la nuova stagione

News Serie TV

Il 27 maggio saranno rilasciati finalmente su Netflix i nuovi episodi di Stranger Things: ecco una guida veloce e in pochi punti con le informazioni da tenere a mente prima dell'uscita.

L'attesa è stata lunghissima ed estenuante e ci ha costretto a pazientare quasi tre anni prima di poter vedere, finalmente, la quarta stagione di Stranger Things. Quando ormai manca meno di una settimana all'uscita dei nuovi episodi su Netflix (almeno quelli del Volume 1 il 27 maggio, visto che per il Volume 2 della stagione 4 bisognerà attendere il 1° luglio), è bene fare un ripasso di tutto quello che c'è da sapere prima di immergersi nella maratona. Ecco cinque informazioni importanti per arrivare preparati alla visione.

Stranger Things 4: Da dove riparte la storia

La stagione 4 di Stranger Things ripartirà nella primavera del 1986, oltre sei mesi dopo la battaglia allo Stacourt Mall che aveva portato distruzione a Hawkins. Le conseguenze di quanto accaduto hanno segnato i protagonisti per sempre eppure ricorderete che gli amici sono stati costretti a separarsi alla fine della scorsa stagione. Dopo il trasferimento dei Byers e Undici in California, hanno iniziato il liceo distanti. Come potranno affrontare insieme, allora, una nuova minaccia soprannaturale pronta a sconvolgere ancora le vite degli abitanti di Hawkins? Eppure, come anticipato dai fratelli Duffer, i nuovi episodi saranno "l'inizio della fine" (spianeranno cioè la strada alla quinta e ultima stagione): proprio questo nuovo mistero cruento, infatti, una volta risolto potrebbe mettere fine una volta per tutte agli orrori del Sottosopra.

Quattro ambientazioni e quattro location principali

Come è stato anticipato nei mesi scorsi dai poster e dal trailer ufficiali, la quarta stagione di Stranger Things sarà ambientata in 4 location principali: Russia, California, Creel House e il laboratorio di Hawkins. I protagonisti, almeno all'inizio, saranno divisi. In Russia ritroveremo lo sceriffo Hopper (David Harbour) miracolosamente sopravvissuto dopo il sacrificio fatto nel finale della scorsa stagione; in California ci saranno Undici, Will, Jonathan e Mike (forse in visita a Undici?); Creel House è una casa spettrale abitata un tempo da Victor Creel, un uomo disturbato che negli anni '50 era stato responsabile di un raccapricciante omicidio. In questa dimora antica troveremo a curiosare Dustin, Lucas, Max insieme ai più grandi Nancy Steve e Robin. Torneremo, infine, nel laboratorio di Hawkins dove Undici era stata sottoposta a terribili esperimenti da bambina.

Nuovi attori e nuovi personaggi

Otto nuovi attori e altrettanti nuovi personaggi animeranno le vicende della quarta stagione. Si tratta della leggenda dello schermo Robert Englund, anche conosciuto come il Freddy Krueger di Nightmare, Jamie Campbell Bower (The Twilight Saga), Eduardo Franco (American Vandal), Joseph Quinn (Caterina la Grande), Sherman Augustus (Into the Badlands), Mason Dye (Bosch), Nikola Djurko (Genius) e Tom Wlaschiha (Il Trono di Spade). A Englund è stato affidato il ruolo di Victor Creel, un uomo disturbato e intimidatorio che è stato rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni '50. Bower sarà nel frattempo Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente nello stesso ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità di cui è testimone giorno dopo giorno, Peter proverà finalmente a prendere una posizione - o, forse, no. Franco sarà Argyle, il nuovo migliore amico di Jonathan (Charlie Heaton), un tipo che ama il divertimento, in tutte le sue forme, e consegna deliziose pizze per Surfer Boy Pizza. Eddie Munson, il personaggio affidato a Quinn, è invece un audace metallaro degli anni '80 che gestisce il "The Hellfire Club", il club ufficiale di Dungeon & Dragons della Hawkins High. Odiato da chi non lo capisce - e amato da chi lo capisce - Eddie si troverà nel terrificante epicentro del mistero di questa stagione.

Ma non è tutto: nei nuovi episodi ci saranno anche altre 4 new entry legate alla Hawkins High. La star di Chiamatemi Anna Amybeth McNulty interpreterà Vickie, la nerd del gruppo, disinvolta e dalla parlantina veloce, che catturerà l'attenzione di uno degli amati personaggi della serie; Myles Truitt (Queen Sugar) sarà Patrick, una star della squadra di basket della scuola; Regina Ting Chen (Regina del Sud) interpreterà una consulente scolastica; Grace Van Dien (Charlie Says), infine, sarà Chrissy, capitano delle cheerleader e la ragazza più popolare della scuola (ma con un oscuro segreto da nascondere).

Episodi molto più lunghi

La quarta stagione è composta da 9 episodi. Ben 7 usciranno il 27 maggio mentre soltanto gli episodi 8 e 9 arriveranno il 1° luglio. In compenso, come anticipato dai fratelli Duffer, sappiamo che saranno episodi molto lunghi: dureranno, cioè, oltre un'ora ciascuno e la stagione 4, nel complesso, durerà 5 ore in più rispetto alle stagioni precedenti. Per la gioia di molti fan.

Vecna, il super villain di questa stagione

Il trailer ufficiale di Stranger Things 4 ha svelato anche quale e come sarà il villain che sarà al centro della trama di questa stagione. Si tratta di Vecna, una creatura mostruosa ancora più minacciosa dei già noti Mind Flayer e Demogorgone. Come i precedenti, prende il suo nome dalla tradizione di Dungeons & Dragons eppure ha un aspetto umanoide. In D&D Vecna ​​è un mago che cercava la magia oscura e che gradualmente si è trasformato in una creatura immortale. Parlando con IGN, i Fratelli Duffer naturalmente non hanno detto se si sono effettivamente ispirati alla tradizione del gioco, ma hanno paragonato la creatura a famosi mostri della cultura pop, come Pennywise, Pinhead e - guarda caso - Freddy Krueger.