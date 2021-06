Stranger Things 4: David Harbour ha cambiato look per colpa di Black Widow

News Serie TV

L'interprete dello sceriffo Hopper ha spiegato che il suo impegno al cinema, nel film Marvel, ha condizionato l'aspetto del suo personaggio nella serie Netflix.

C'è un motivo se nel primo teaser trailer di Stranger Things 4 abbiamo visto lo sceriffo Jim Hopper con la testa rasata e senza la sua solita barba. Forse molti di noi non si sono soffermati su questo particolare (eravamo più concentrati sul fatto che Hopper fosse vivo e vegeto) ma la spiegazione l'ha data recentemente lo stesso David Harbour. C'entra, a quanto pare, il suo coinvolgimento nel film Marvel Black Widow che uscirà il prossimo 9 luglio sia nelle sale che in accesso VIP su Disney+.

Stranger Things 4 stravolto da Black Widow

David Harbour è stato ospite di Jimmy Kimmel per presentare proprio il film Marvel in cui interpreta il prigioniero Alexei Shostakov, il Captain America "russo" detto Red Guardian (lo vedete nella foto in alto tratta dal character poster). L'attore ha fatto notare l'incredibile coincidenza: anche in Stranger Things 4 ritroveremo Hopper in una prigione russa. Quando ha capito che i due personaggi avrebbero avuto in comune anche parecchi dettagli dell'aspetto fisico (la barba e i capelli, per esempio), ha avvisato i creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer. "Avevo questi capelli lunghi e questa barba ed ero massiccio e ho pensato: 'Non posso essere lo stesso tizio con i capelli lunghi e la barba nella stessa prigione'", ha detto. L'attore ha ammesso di aver scattato di nascosto delle foto del set di Black Widow e di averle inviate a Matt e Ross Duffer "per assicurarmi che non usassero gli stessi colori del set e che l'aspetto e gli abiti fossero diversi", ha specificato.

Stranger Things 4: Un nuovo criptico teaser trailer svela il ritorno di una vecchia conoscenza Leggi anche

Ecco perché vedremo Hopper con un look diverso nella quarta stagione

Nella quarta stagione della serie Netflix, infatti, Hopper avrebbe dovuto avere un aspetto molto simile a quello di Red Guardian. "Ma ho pensato 'ragazzi, non possiamo farlo. Non posso avere la stessa barba e gli stessi capelli'. Quindi abbiamo pensato a un look completamente diverso", ha concluso Harbour. Da qui la scelta di sbarbare Hopper e tagliargli i capelli. Sfortunatamente, se Black Wildow è di prossima uscita, ci sarà ancora da attendere per la nuova stagione della serie soprannaturale. Trovate qui tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast di Stranger Things 4.