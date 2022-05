Star Wars: Nuovi dettagli sulla serie Andor, in arrivo in estate su Disney+

News Serie TV

La serie prequel di Rogue One vedrà Diego Luna nuovamente nei panni della spia ribelle Cassian Andor.

Nonostante sia stata, insieme a The Mandalorian, una delle prime serie tv ambientate nell'universo di Star Wars annunciate, finora si conoscevano pochissimi dettagli su Andor. La serie prequel di Rogue One, con Diego Luna nuovamente nei panni di Cassian Andor, è attesa su Disney+ molto presto: una data precisa non è stata ancora annunciata ma ora sappiamo che arriverà già verso la fine dell'estate (sarà, quindi, la prossima serie di Star Wars che vedremo dopo Obi-Wan Kenobi). Lo hanno svelato a Vanity Fair lo stesso Luna e lo showrunner della serie Tony Gilroy, soffermandosi - finalmente - anche su qualche nuovo dettaglio della trama.

La trama di Andor

Andor segue Diego Luna nei panni della spia ribelle Cassian Andor durante gli anni formativi della Ribellione, raccontando storie piene di spionaggio e missioni audaci, al fine di riportare la speranza in una galassia stretta nella morsa dell'Impero. Giusto per farvi orientare: Rogue One, uscito nel 2016, si colloca cronologicamente poco prima degli eventi di Una nuova speranza, primo capitolo (o, se vogliamo, Episodio IV) della fortunata saga cinematografica.

Una serie con un finale già scritto

Spoiler per chi, dopo oltre cinque anni, non abbia ancora visto Rogue One: nel film Cassian Andor sacrifica se stesso, e quindi muore, per recuperare i progetti della Morte Nera da Scarif e cambiare il corso della Ribellione. Nonostante i fan siano già a conoscenza del destino del protagonista, questa serie vuole ricostruire la sua storia raccontando come è diventato il tipo di persona disposto a un sacrificio del genere. "Racconteremo il suo essere avverso alla rivoluzione, cinico, confuso... insomma un vero pasticcio", ha anticipato lo showrunner Tony Gilroy.

Andor si soffermerà anche sulla vita di Cassian e sulla distruzione della stessa prima che i Ribelli diventassero, di fatto, la sua nuova famiglia. "La sua casa adottiva sarà al centro di tutta la prima stagione, e vedremo come quel posto sia diventato radicalizzato. Poi vedremo un altro pianeta che è stato completamente smantellato in un modo coloniale. L'Impero si sta espandendo rapidamente. Stanno spazzando via chiunque si metta sulla loro strada", ha anticipato ancora lo showrunner.

Il cast

Dalle notizie precedenti, sappiamo che nel cast di Andor vedremo Genevieve O'Reilly nuovamente nel ruolo di Mon Mothma, Denise Gough (Guerrilla), Stellan Skarsgård (Chernobyl), Adria Arjona (True Detective), Fiona Shaw (Killing Eve) e Kyle Soller (Poldark).