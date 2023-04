Ahsoka: Il primo trailer e il poster ufficiale dello spin-off di The Mandalorian con Rosario Dawson

News Serie TV

La nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars arriverà in streaming su Disney+ ad agosto 2023.

Finalmente rivediamo la splendida Ahsoka interpretata da Rosario Dawson in azione. A Londra, durante il panel Lucasfilm dedicato alle serie ambientate nell'universo di Star Wars in occasione dell'evento Star Wars Celebration 2023, il creatore della serie Dave Filoni e il produttore esecutivo Jon Favreau hanno svelato il primo trailer ufficiale della serie spin-off di The Mandalorian incentrata sull'ex cavaliere Jedi. È stato mostrato anche il primo poster della serie che arriverà su Disney+ ad agosto 2023 (una data precisa è da definire).





La trama e il cast di Ahsoka

Ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi quindi dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) ed ex apprendista di Anakin Skywalker mentre indaga su una minaccia che incombe su una galassia vulnerabile.

Just released at #StarWarsCelebration:



Here’s your first look at the new poster for #Ahsoka, coming August 2023 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/KWUrN59YyS — Star Wars | #TheMandalorian is Now Streaming (@starwars) April 7, 2023

I personaggi: Per ora non c'è Anakin/Darth Vader

Natasha Liu Bordizzo (The Society) interpreta Sabine Wren, un personaggio già visto nella serie animata Star Wars: Rebels, mentre Mary Elizabeth Winstead (Fargo) interpreta Hera Syndulla. Altri personaggi che vedremo (o rivedremo) saranno il Senatore Mawood (Maurice Irvin), il Senatore Rodrigo (Jacqueline Antaramian), il Cancelliere Mon Mothma (Genevieve O'Reilly), il Senatore Xiono (Nelson Lee) e il Gran Senatore (Erica Duke). Completano il cast Ray Stevenson nel ruolo di Baylan Skoll e Ivanna Sakhno in quello di Shin Hati. Nessuna traccia nel trailer - o almeno per ora - di Hayden Christensen nei panni del illain numero uno di Star Wars Anakin Skywalker/Darth Vader che, secondo alcuni rumor, dovrebbe apparire nella serie.