Star Wars: Joonas Suotamo sarà un Maestro Jedi Wookiee in The Acolyte

Interprete di Chewbacca nella trilogia sequel, l'attore si è unito al cast della nuova serie di Disney+.

La prima novità dell'universo di Star Wars di cui oggi si è parlato sul palco della Star Wars Celebration 2023 è The Acolyte, serie thriller ambientata circa un secolo prima di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, durante gli ultimi giorni dell'era dell'Alta Repubblica. Disney+ e Lucasfilm avevano già fatto sapere che lo show vedrà una ex Padawan riunirsi con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, scoprendo forze ben più sinistre di quanto non si aspettassero. Ora, si scopre che al già annunciato cast della serie si è unito Joonas Suotamo, l'attore che ha interpretato Chewbacca nella trilogia sequel.

The Acolyte e il nuovo ruolo di Joonas Suotamo

The Acolyte, della quale è stato svelato il nuovo logo, attinge pesantemente dai vecchi film di alti marziali, in cui le guerre non sono stellari ma spirituali, tra padre e figlio, maestro e allievo. La showrunner Leslye Headland ha raccontato di averla presentata a Kathy Kennedy, presidente di Lucasfilm, come un incrocio tra Kill Bill e... Frozen!? E qualunque sia l'espressione sul vostro volto in questo momento, Kennedy ha assicurato di aver visto quattro dei primi episodi e di essere rimasta "sbalordita".

L'altissimo Joonas Suotamo non riprenderà il ruolo di Chewbacca ma reciterà in The Acolyte con un nuovo personaggio Wookiee, Kel Naka, un Maestro Jedi. "In live-action, non siamo mai andati così indietro nel tempo nella timeline di Star Wars", ha detto Headland. "Vedrete tantissimi Jedi, e ci sarà un Maestro Jedi Wookiee. Scoprirete di più su di lui". Anche la star di Squid Game Lee Jung-jae, il cui casting era stato annunciato con gli altri a novembre, interpreterà un Maestro Jedi, con ogni probabilità lo stesso della sinossi. L'attore, chiaramente, ha detto dal palco che è molto felice di imbracciare una spada laser.

La protagonista Amanda Stenberg interpreterà l'ex Padawan, mentre il resto del cast include Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto, Dafne Keen e Charlie Barnett, tutti presenti all'evento. Per oguno di loro l'entusiasmo di essere nella serie è alle stelle, e qualcuno ha ammesso anche di aver pianto o vomitato. Inoltre, in una clip esclusiva della Celebration, Carrie-Anne Moss è apparsa nei panni di un personaggio piuttosto minaccioso. Le riprese termineranno a maggio e l'uscita è prevista per il 2024.