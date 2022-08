She-Hulk risolve un famoso mistero sulla vita sessuale di Captain America (finalmente!)

News Serie TV

La nuova serie Marvel con Tatiana Maslany ha debuttato su Disney+ svelando la risposta a una domanda su cui molti fan degli Avengers si sono arrovellati negli anni.

She-Hulk: Attorney at Law ha finalmente debuttato in streaming su Disney+ rivelandosi la serie Marvel più divertente uscita finora. L'avvocata Jennifer "Jen" Walters (Tatiana Maslany) che dopo un incidente si ritrova a dover convivere con il suo alter ego di Hulk forzuta alta più di due metri ha dimostrato fin dal primo episodio di essere un'eroina astuta e autoironica. Soprattutto di essere ossessionata, proprio come molti fan degli Avengers, da una questione in particolare: la verginità di Steve Rogers aka Captain America. È possibile che Rogers, che ha sacrificato se stesso per l'umanità, sia morto vergine? Si chiede la She-Hulk di Maslany. Per fortuna una scena post-credit del primo episodio della serie risolve una volta per tutte l'incognita svelando, sia a Jen che a noi spettatori, tutta la verità al riguardo. Naturalmente se non avete ancora visto l'episodio vi consigliamo di non continuare a leggere per non rovinarvi la sorpresa.

She-Hulk: Tutta la verità sulla presunta verginità di Steve Rogers

Durante il primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law Jen espone a suo cugino Bruce Banner (Mark Ruffalo) la sua elaborata teoria sulla vita sessuale di Steve Rogers. Secondo lei il primo Avenger sarebbe stato prima ibernato nel ghiaccio per decenni e poi troppo impegnato a salvare il mondo per potersi abbandonare alle gioie del sesso. In sostanza sarebbe morto vergine. In una scena dopo i titoli di coda, tuttavia, fingendosi ubriaca, Jen riesce a estorcere un'informazione preziosa a suo cugino. "Steve Rogers ha fatto così tanto per il suo paese e non ha mai avuto modo di sperimentare il sesso!" Jen singhiozza sorseggiando un margarita. “Hai visto quel cu*o? Quel cu*o non meritava di morire vergine. Che cosa triste", aggiunge. A quel punto, preso per sfinimento, Bruce confessa: "Steve ha perso la verginità con una ragazza nel 1943, durante il tour USO". "Si, lo sapevo! Captain America ha scopa...", urla una soddisfatta Jen mentre i titoli di coda interrompono la sua vittoria.

Un'informazione "riservata" che entra a tutti gli effetti nel canone del MCU

"Confermare che Captain America aveva già perso la verginità prima del suo viaggio alla fine di Endgame per riunirsi/invecchiare con Peggy Carter è stata la prima direttiva della mia vita", ha confessato a TVLine la capo sceneggiatrice Jessica Gao. “Sono così felice e orgogliosa che abbiamo avuto modo di rispondere a questa domanda. E sono anche così felice e orgogliosa che siamo riusciti a permettere a Jen di fare il grande annuncio che fa”. Secondo Gao, la questione verginità di Steve Rogers è stata oggetto di discussione per anni. "Ma la risposta che diamo nello show arriva direttamente dallo stesso presidente dei Marvel Studios Kevin Feige quindi entra ufficialmente nel canone", ha assicurato la sceneggiatrice.

Intanto, il veterano del MCU Chris Evans in persona ha reagito alla scena in questione postando su Twitter un post composto da sole emoticon, ma comunque eloquente. A quanto pare, come ha confermato Mark Ruffalo a EW, l'interprete di Steve Rogers non era stato avvertito di questa importante rivelazione, quindi la sua reazione è stata genuinamente divertita.