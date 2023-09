Sex Education 5 non ci sarà: Ecco perché la quarta stagione è l'ultima

News Serie TV

Sex Education termina dopo quattro stagioni, nonostante sia una delle serie più amate e seguite su Netflix: vi spieghiamo i motivi di questa decisione.

Dire addio alla propria serie del cuore è sempre difficile, ma lo è di più quando finisce un teen drama, perché alle serie di questo genere rimaniamo stranamente più affezionati. Vedere crescere i personaggi e poi doverli salutare lascia sempre un po' d'amaro in bocca e non fa eccezione Sex Education, dramedy britannico creato da Laurie Nunn e giunto ora alla sua quarta e ultima stagione. Quella di chiudere una serie di successo, diventata in pochi anni punto di riferimento della Generazione Z, non è stata una decisione facile per la creatrice. Ma, per diversi motivi, le è sembrata la decisione giusta. Ecco cosa ha spinto Netflix a scrivere la parola fine a questa storia e perché la quinta stagione di Sex Education non ci sarà.

Sex Education: Perché è finita con la stagione 4

La creatrice di Sex Education ha avuto molto coraggio ad ammettere che una serie teen, per quanto di successo, non può continuare in eterno. Finito il liceo, le strade possibili sono poche: trasformare la serie in qualcos'altro, introdurre una nuova generazione di personaggi oppure concludere in bellezza cercando di scrivere il miglior finale possibile. Laurie Nunn ha scelto quest'ultima opzione, come ha spiegato in una lettera rivolta ai fan. "Non è stata una decisione facile da prendere, ma quando i temi e le storie della nuova stagione si sono cristallizzati, è diventato chiaro che questo era il momento giusto per far arrivare al diploma i personaggi. Gli addii sono la cosa peggiore, ma celebriamo tutti i bei momenti che abbiamo trascorso insieme", ha scritto. Tuttavia, la sceneggiatrice ha lasciato la porta aperta a eventuali spin-off di Sex Education. "Mi sto decisamente prendendo una pausa e sto pensando ad altre cose. Ma Moordale è un mondo davvero ricco e scrivere di adolescenti è sempre molto divertente. Quindi penso che ci sia sempre del potenziale per esplorare di più quel mondo", ha detto Nunn in una recente intervista per Netflix Tudum.

Il finale di serie, comunque, è abbastanza soddisfacente. La showrunner è stata in grado di regalare un epilogo degno a ciascun personaggio (pur penalizzandone qualcuno) e la durata degli episodi della quarta stagione - almeno 50 minuti, fino a un series finale di 1 ora e 20 minuti - le hanno permesso di chiudere tutte le storyline con coerenza. Certo, l'impressione è che - forse - le cose siano state aggiustate in corso d'opera, visto che tecnicamente non vediamo sullo schermo neppure il diploma dei protagonisti. Il motivo è semplice: il cast sta prendendo altre strade e Nunn non voleva snaturare la serie rinunciando ad alcuni dei protagonisti più amati.

Dove vedremo gli attori di Sex Education?

Già durante le riprese di Sex Education 4 trapelavano notizie su altri importanti impegni degli attori. Emma Mackey (Maeve) e Ncuti Gatwa (Eric), per esempio, lo scorso febbraio avevano fatto sapere che non ci sarebbero stati in un'ipotetica quinta stagione. Sex Education ha decisamente portato fortuna alle loro carriere visto che, dopo la serie Netflix, sono decollate. I due, oltre ad aver recitato insieme al collega Connor Swindells nel film campione d'incassi Barbie, ora sono proiettati verso nuovi esaltanti progetti: Gatwa è stato scelto per interpretare il nuovo Doctor Who nell'omonima serie sci-fi di BBC, Mackey ha girato il film Hot Milk, basato sull'omonimo libro e diretto da Rebecca Lenkiewicz. L'interprete di Otis Asa Butterfield, invece, lo vedremo nel sequel della commedia romantica natalizia Your Christmas Or Mine su Prime Video. Aimee Lou Wood (Aimee), infine, ha firmato per recitare nella nuova serie Netflix britannica Toxic Town, dove la vedremo recitare insieme ad altri apprezzati attori britannici come Jodie Whittaker, Brendan Coyle e Robert Carlyle.

Everything Now è la prossima Sex Education?

Se vi sentite già orfani di Sex Education, però, vi segnaliamo l'arrivo di un nuovo teen dramedy britannico su Netflix, che forse potrà colmare il vuoto. Si intitola Everything Now, arriverà il 5 ottobre e ruota attorno a Mia, una sedicenne che crea una lista di cose da fare prima di finire il liceo, dopo essere stata lontana da scuola da un po', per curare il suo disturbo alimentare.