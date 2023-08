Sex Education continua con uno spin-off? La risposta criptica della creatrice

News Serie TV

La showrunner di Sex Education Laurie Nunn non sembra contraria ad ampliare, in futuro, l'universo della serie Netflix con uno spin-off.

Il prossimo 21 settembre diremo addio a Sex Education, teen dramedy contemporaneo che ha saputo parlare come nessun'altra serie alla Generazione Z e che tornerà su Netflix con la quarta e ultima stagione. Ma se, in realtà, fosse un arrivederci? L'avventura al liceo Moordale è giunta al termine, ma non è detto che in futuro non vedremo nuove storie ambientate nell'universo della serie. Lo ha fatto intendere la creatrice Laurie Nunn rilasciando un'intervista a Netflix Tudum e mostrandosi aperta a continuare a esplorare quel mondo con uno spin-off.

Sex Education: La trama della quarta e ultima stagione

Nella quarta stagione le storie lasciano il liceo Moordale e si spostano in un nuovo istituto. Dopo la chiusura della vecchia scuola, Otis (Asa Butterfield) e Eric devono affrontare un nuovo inizio - il loro primo giorno al Cavendish Sixth Form College. Otis è nervoso all'idea di creare una nuova "clinica del sesso", mentre Eric spera con tutto sé stesso che non saranno di nuovo degli "sfigati". L'istituto Cavendish rappresenta uno shock culturale per tutti gli studenti di Moordale, che fino ad allora pensavano di essere progressisti.

Nei nuovi episodi torneranno Asa Butterfield e molti dei protagonisti già noti come Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling e Mimi Keene. Ma ci saranno anche nuove interessanti aggiunte al cast come Dan Levy, vincitore dell'Emmy come miglior attore non protagonista per Schitt's Creek, e l’attrice e modella Jodie Turner Smith.

Spin-off in arrivo? La risposta della creatrice

L'ideatrice di Sex Education Laurie Nunn ha svelato a Tudum cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione, mostrandosi aperta a nuove sfide future. "Se torni indietro e guardi dove hanno iniziato, questi ragazzi sono davvero cresciuti così tanto e sono cambiati così tanto. Nella stagione 4 vediamo i nostri personaggi avvicinarsi al balzo nel mondo degli adulti. Sono proprio sull'orlo del precipizio e devono lasciarsi alle spalle l'essere un adolescente, e con ciò arriva molta pressione. Quella sensazione di limbo tra l'essere un ragazzino e l'essere un adulto è qualcosa che esploriamo in modo abbastanza particolare in questa stagione. Tutti loro si sono evoluti enormemente rispetto alla prima stagione", ha osservato.

Anche se la storia principale, quella di un adolescente che apre una "clinica del sesso" tra i corridoi della scuola e dà consigli di natura sessuale ai suoi compagni, sembra arrivata al capolinea, Nunn non esclude futuri spin-off. Sebbene abbia manifestato l'intenzione di prendersi una pausa, l'ideatrice è rimasta propositiva quando le è stato chiesto se la quarta stagione sarebbe stata davvero l'ultima occasione, per il pubblico, di vedere storie ambientate nell'universo di Sex Education. Questa la sua dichiarazione:

"Mi sto decisamente prendendo una pausa e sto pensando ad altre cose. Ma Moordale è un mondo davvero ricco e scrivere di adolescenti è sempre molto divertente. Quindi penso che ci sia sempre del potenziale per esplorare di più quel mondo".

C'è già chi pensa che lo spin-off ideale potrebbe concentrarsi su uno dei personaggi più amati cioè Maeve, interpretata da Emma Mackey (vista di recente anche nel film Barbie). La quarta stagione di Sex Education, infatti, già la seguirà mentre oltreoceano starà vivendo il suo sogno americano frequentando la prestigiosa Wallace University. L'attrice, tuttavia, in passato aveva già detto chiaramente che la quarta stagione della serie Netflix sarebbe stata per lei l'ultima. Quindi una serie dedicata a Maeve sembra, al momento, improbabile.

In attesa di saperne di più, godiamoci l'ultimo atto di Sex Education il 21 settembre su Netflix. Qui sotto vi lasciamo il teaser trailer ufficiale.