Sex Education 2: Finalmente il trailer della seconda stagione!

I nuovi episodi della serie tv in streaming su Netflix dal 17 gennaio.

Aver rotto il tabù dell'autoerotismo non renderà la vita più facile a Otis Milburn. Le cose promettono di complicarsi ulteriormente, sia per lui sia per i suoi amici, nella seconda stagione della serie di successo Sex Education, della quale Netflix ha diffuso un trailer ufficiale rivelatore in attesa del debutto in streaming venerdì 17 gennaio.





Mentre porta avanti non senza difficoltà la relazione con Ola, Otis (interpretato da Asa Butterfield) vede il suo confuso universo di adolescente inesperto, un po' imbranato e in preda agli ormoni messo alla prova da più fronti: le sempre più frequenti invasioni di campo della madre (Gillian Anderson), ora anche a scuola, e il ritorno alla Moordale Secondary School di Maeve (Emma Mackey), per la quale prova ancora qualcosa, un sentimento apparentemente ricambiato. Nel frattempo, allontanatosi suo malgrado da un confuso Adam (Connor Swindells), Eric (Ncuti Gatwa) inizia a frequentare un intrigante nuovo compagno di scuola.

In attesa dei nuovi 8 episodi, qui troverete la nostra recensione della stagione 2 di Sex Education. Rahim, il personaggio di Sami Outalbali non sarà l'unica novità. Conosceremo anche Viv (Chinenye Ezeudu), una studentessa molto concentrata ma sfortunata in amore, e Isaac (George Robinson), un ragazzo diversamente abile il cui arrivo nel parco caravan di Maeve non tarderà a creare scompiglio.