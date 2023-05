Secret Invasion: Nick Fury si prepara alla guerra nel nuovo trailer della serie Marvel

News Serie TV

La serie che segna il ritorno di Samuel L. Jackson nel MCU arriverà in streaming su Disney+ il 21 giugno.

Manca meno di un mese all'uscita di Secret Invasion, la prima serie della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe nonché quella che segnerà il ritorno di volti noti del franchise come Samuel L. Jackson, Cobie Smulders e Ben Mendelsohn. Il drama debutterà in streaming su Disney+ il 21 giugno e, nell'attesa, è stato diffuso un nuovo trailer in cui Nick Fury affronta una nuova invasione, e una guerra, come una questione personale.

La trama di Secret Invasion

Creata da Kyle Bradstreet, Secret Invasion ha 6 episodi ed è ambientata nell'attuale MCU (quindi molto probabilmente cinque anni dopo Avengers: Endgame, nel 2025). Ritroviamo Nick Fury che apprende di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma e si riunisce con i suoi alleati, tra cui Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e lo Skrull Talos (Ben Mendelsohn), che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme fanno una corsa contro il tempo per contrastare un'imminente invasione di Skrull i quali, infiltrandosi, hanno silenziosamente sostituito alcuni dei leader più potenti e influenti della Terra.

Nel nuovo trailer l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. interpretato da Samuel L. Jackson dice a James Rhodes (Don Cheadle) che un'invasione sta sconvolgendo la Terra, riferendosi agli Skrull mutaforma che avevamo già visto in Captain Marvel e WandaVision. "Ma non possiamo nemmeno dire chi siano gli invasori", aggiunge preoccupato. Le cose si fanno più complicate quando lo Skrull alleato Talos afferra lo Skrull ribelle Gravik (Kingsley Ben-Adir) e si accorge che quest'ultimo ha decine di cloni che si spacciano per lui. Ma perché Fury non ha chiamato i Vendicatori per farsi aiutare? "Questa è una guerra che devo combattere da solo", spiega all'agente dell'MI6 Sonya Falsworth (Olivia Colman).

Il resto del cast

Il cast stellare include anche Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran e Emilia Clarke nei panni della figlia di Talos, G'iah.