Secret Invasion: Disney+ svela per errore la data della serie Marvel? Ecco cosa è successo

News Serie TV

Una data di uscita di Secret Invasion prima appare su Disney+ e poi scompare, insieme alla pagina dedicata alla show: la serie con Samuel L. Jackson arriverà più tardi del previsto?

Prima l'entusiasmo, poi la delusione. Qualche ora fa sembrava che Disney+ avesse svelato la data di uscita di Secret Invasion, la serie Marvel che vedrà tornare il veterano del franchise Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli del mutaforma Talos. Poco dopo, però, questa informazione è stata rimossa dalla landing page dedicata alla serie sulla piattaforma. Cosa è successo e cosa significa?

Secret Invasion: La data di uscita svelata per errore da Disney+?

Fino a qualche giorno fa Secret Invasion appariva nella sezione "Prossimamente" di Disney+ addirittura con una data d'uscita: 21 giugno 2023. Poco dopo, tuttavia, queste informazioni sono state rimosse dal servizio di video in streaming. Ora la ricerca "Secret Invasion" non porta a risultati e la serie non appare più nella lista di quelle disponibili prossimamente. Né i Marvel Studios né la Disney hanno commentato ufficialmente l'accaduto, ma molti fan credono che questa mossa significhi che la serie Marvel arriverà più tardi del previsto (in un primo momento si era parlato di un'uscita prevista addirittura per la primavera 2023, ormai impossibile).

La decisione di posticipare Secret Invasion potrebbe rientrare in un piano più ampio che prevede lo slittamento di diversi contenuti. È il caso, per esempio, del film The Marvels la cui uscita è stata positicipata da luglio a novembre 2023. Alla base ci sarebbe la volontà di dedicare più tempo alla post-produzione e agli effetti visivi, ultimamente criticati dai fan.

La trama e il cast di Secret Invasion

Secret Invasion è solo il primo di una lunga serie di progetti-evento che vedranno molti volti familiari ai fan Marvel riunirsi per fermare un piano malvagio di conquista del mondo. Samuel L. Jackson riprenderà ancora una volta il ruolo di Nick Fury, che guida una squadra di spie e agenti speciali per smascherare una setta di Skrull che, infiltrandosi, ha silenziosamente sostituito alcuni dei leader più potenti e influenti della Terra. Nella serie ci saranno, tra gli altri, anche Cobie Smulders (Maria Hill), Ben Mendelsohn (Talos), Olivia Colman (agente speciale Sonya Falsworth) ed Emilia Clarke nel ruolo di G'iah. Qui sotto potete vedere il primo trailer della serie, diffuso qualche mese fa da Disney+.