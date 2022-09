Secret Invasion ci racconterà un lato inedito di Maria Hill, parola di Cobie Smulders

News Serie TV

L'attrice è entusiasta di tornare nei panni dell'agente dello S.H.I.E.L.D nella nuova serie Marvel attesa per la primavera del 2023 su Disney+: ecco qualche anticipazione.

Ormai le serie del MCU su Disney+ arrivano una di seguito all'altra. Neanche il tempo di soffermarci su un'uscita, che subito l'attenzione viene spostata su quella successiva. Ma se c'è un titolo più atteso degli altri in arrivo i prossimi mesi quello è sicuramente Secret Invasion. Con Samuel L. Jackson che riprende il ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn quello del mutaforma Talos e un cast stellare che comprende tra gli altri Olivia Colman ed Emilia Clarke, la curiosità verso questa serie è già alle stelle. Secret Invasion arriverà in streaming nella primavera del 2023 ma Cobie Smulders, che per l'occasione riprenderà il ruolo dell'agente dello S.H.I.E.L.D Maria Hill, ne è già entusiasta. Parlando con la stampa per promuovere un altro progetto, la serie High School di Freevee/Amazon, l'attrice non ha nascosto di essere particolarmente orgogliosa di Secret Invasion e ha promesso che la serie ci mostrerà anche un lato inedito di Maria Hill.

Secret Invasion: Perché sarà diversa dagli altri progetti Marvel secondo Cobie Smulders

Secret Invasion, che sarà il secondo progetto a inaugurare la Fase 5 del MCU dopo il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si basa sull'omonimo fumetto crossover del 2008 e racconta una storia che ruota attorno a una setta di Skrull e al fatto che si sia infiltrata in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Secondo Smulders, la serie ci mostrerà lati dei personaggi già noti che prima non avevamo ancora conosciuto. "Ha un tono molto diverso da quello visto in passato nel MCU. Voglio dire, avere Sam [Jackson] in qualsiasi cosa è già qualcosa entusiasmante da guardare, ma penso che la serie dipinga il suo personaggio in modo davvero interessante, come avrei sempre voluto vedere", ha dichiarato l'attrice.

Che Maria Hill vedremo nella serie?

A proposito del suo personaggio, l'interprete di Maria Hill ha detto che questa serie non mostrerà tanto i fatti della vita dell'agente Hill, o almeno non più di quanto non avessimo già visto in Avengers: Endgame o Spider-Man: Far from Home, però scaverà più a fondo mostrandoci diversi retroscena. “Questa è la bellezza di queste serie che la Marvel sta facendo: puoi davvero conoscere i retroscena di questi personaggi. Quali sono le conversazioni che fanno quando sono seduti a bere un caffè? Non cose tipo 'Dobbiamo prendere i cattivi! Dobbiamo fare questa cosa! Dobbiamo salvare di nuovo il mondo!' È più tipo 'Facciamo solo una chiacchierata, andiamo a fare una passeggiata.' Possiamo vedere quel tipo di momenti ed essere un po' più intimi con i personaggi", ha spiegato Smulders. Ma cosa ci aspetta nella Fase 5 del MCU e poi nella Fase 6? Naturalmente l'attrice ha tenuto la bocca chiusa ma ha assicurato: "Sono dei geni alla Marvel, quindi creeranno qualcosa di cui non posso parlare o che non ho la capacità di capire".

Qui sotto il primo trailer di Secret Invasion.