Ryan Hurst in The Abandons, la nuova serie dell'ideatore di Sons of Anarchy

Il drama western di Kurt Sutter sarà disponibile in streaming su Netflix prossimamente.

In tv, si sa, nulla finisce per sempre e tutto si trasforma. Interprete di uno dei personaggi più amati di Sons of Anarchy (Opie Winston), Ryan Hurst si riunisce con l'ideatore di quest'ultima, Kurt Sutter, firmando per un ruolo ricorrente nella sua nuova serie tv per Netflix The Abandons. Come riporta Variety, con lui al cast del drama western si sono uniti anche Michael Greyeyes (1923), Michiel Huisman (L'assistente di volo) e Toby Hemingway (The Crossing).

La trama e il ricco cast di The Abandons

The Abandons ruota attorno a un gruppo di famiglie diverse e stravaganti che perseguono il proprio Destino Manifesto nell'Oregon del 1850, mentre una forza corrotta dal potere e dalla ricchezza brama la loro terra e cerca di cacciale via. Queste anime abbandonate, il tipo di anime perse che vivono ai margini della società, uniscono le loro tribù per formare un'unica famiglia e reagire. Nel sanguinoso processo che ne segue, la "giustizia" si estende oltre i confini della legge. Gli Abbandonati esplorano questa linea sottile tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre la famiglia lotta per mantenere la propria terra.

Per il momento non si conoscono i dettagli dei personaggi affidati a Hurst e alle altre aggiunte al cast. I quattro attori raggiungono le protagoniste Lena Headey (Il Trono di Spade) e Gillian Anderson (X-Files), oltre agli altri membri del cast annunciati precedentemente Lucas Till (MacGyver), Clayton Cardenas (Mayans M.C.), Natalia del Riego (NCIS: Los Angeles), Nick Robinson (Maid), Diana Silvers (Space Force), Lamar Johnson (The Last of Us), Aisling Franciosi (The Fall), Patton Oswalt (A.P. Bio), Sarah Grace White (The Bastard Executioner), Elle-Máijá Tailfeathers (Three Pines), Brían F. O'Byrne (Aquarius), Haig Sutherland (Lucky Hank), Jack Doolan (The Boys), Jonathan Koensgen (Reacher), Katelyn Wells (Ginny & Georgia) e Marc Menchaca (Ozark). I fan di Sons of Anarchy riconosceranno inoltre Michael Ornstein, interprete per tutta la durata della serie dell'inetto Chucky Marstein, ruolo da lui ripreso anche nello spin-off Mayans M.C.