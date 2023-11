Quando escono le nuove stagioni di House of the Dragon, The White Lotus e The Last of Us? Gli aggiornamenti di HBO

News Serie TV

Il capo della rete via cavo americana, Casey Bloys, ha aggiornato i fan anche su Welcome to Derry e la terza stagione di Euphoria.

Raffica di annunci di HBO direttamente da New York dove è in corso un evento durante il quale il capo della rete, Casey Bloys, ha aggiornato fan, giornalisti e investitori sullo stato dei lavori di alcune delle serie più amate e attese della rete via cavo: House of the Dragon, The White Lotus, The Last of Us, Euphoria e la nuova Welcome to Derry, tra le altre. Senza condividere le date precise, il dirigente ha indicato delle finestre d'uscita per le nuove stagioni.

House of the Dragon e le altre serie in arrivo nel 2024

Nessuna sorpresa, per fortuna, sulla data d'uscita della seconda stagione di House of the Dragon. Bloys ha confermato che uscirà nell'estate del 2024 quindi esattamente due anni dopo l'uscita del ciclo inaugurale. Le riprese sono terminate quest'estate - anche perché il cast, in gran parte britannico, non era tenuto ad aderire allo sciopero SAG-AFRTRA - e al momento si lavora alla post-produzione degli 8 episodi (due in meno rispetto alla prima stagione). Ci sono aggiornamenti anche sul secondo spin-off de Il Trono di Spade, intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, le cui riprese potrebbero iniziare in primavera.

Ma prima di House of the Dragon, nella prima metà del 2024 su HBO torneranno diverse serie tv: Curb Your Enthusiasm con la stagione 12, Hacks con la terza stagione, The Sex Lives of College Girls con la terza stagione, Tokyo Vice con la seconda stagione e Pretty Little Liars: Summer School. Curiosamente, pare che nella primavera del 2024 sia prevista su HBO anche la quarta e ultima stagione de L'amica geniale (che latita, invece, dai palinsesti Rai). Tra le nuove serie che debutteranno nel 2024 ci sono anche il political drama The Regime con Kate Winslet e la serie prequel di Dune, Dune: Prophecy prevista per l'autunno.

The White Lotus, The Last of Us, Euphoria: Quanto bisognerà aspettare per le nuove stagioni?

Gli scioperi di sceneggiatori e attori hanno inevitabilmente condizionato i lavori di serie come The White Lotus, The Last of Us e Euphoria. La terza stagione della serie antologica di Mike White, che sarà ambientata in Thailandia, non arriverà prima del 2025. Lo stesso vale per la nuova serie Welcome to Derry, che amplierà la storia di IT e che non arriverà ad Halloween del 2024 - come inizialmente previsto - ma genericamente nel 2025.

La seconda stagione di The Last of Us, invece, entrerà in produzione nei primi mesi del 2024 e arriverà su HBO nel 2025. La serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey, basata sul videogioco di Naughty Dog, è stata un vero successo per HBO ed è stata subito rinnovata lo scorso gennaio. Il co-creatore e produttore esecutivo di The Last of Us Craig Mazin aveva dichiarato a Deadline all'inizio di questa estate che prima dello sciopero erano riusciti a portare a termine un po' di lavoro e che il primo episodio era già stato scritto.

Ora è ufficiale: Il 2025 sarà l'anno anche della terza stagione di Euphoria. In un'intervista l'ideatore della serie Sam Levinson aveva descritto la terza stagione come un "film noir" e anticipato che il personaggio di Zendaya, un tossicodipendente in via di guarigione, "esplorerà cosa significa essere un individuo con dei principi in un mondo corrotto". Non è chiaro, tuttavia, come la serie gestirà la mancanza di Angus Cloud, l'interprete di Fez morto improvvisamente lo scorso 31 luglio.