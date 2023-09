Prime Video: Le Serie TV in streaming a settembre 2023

News Serie TV

Tanti gli appuntamenti imperdibili questo mese: lo spin-off di The Boys, la miniserie prequel di John Wick e il ritorno de La Ruota del Tempo con la stagione 2.

L'inizio del nuovo anno scolastico non è stato mai così fatale. E così divertente. L'appuntamento con la Serie TV più attesa di settembre è su Prime Video! Dopo il successo di The Boys, sul servizio streaming arriva lo spin-off Gen V. Ambientata in un prestigioso college per soli Super, gestito ovviamente dalla Vought International, la nuova serie segue un gruppo di eroi giovani e competitivi mettere alla prova i propri limiti - fisici e morali - nell'impresa di raggiungere la bramata prima posizione della classifica della scuola, garanzia di successo e popolarità. Oltre al classico caos universitario, oltre alla ricerca della propria identità e alle feste, questi ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni letteralmente esplosive mentre qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola. Molto attesa è anche The Continental, una miniserie che va prima delle storie di John Wick per esplorare le origini dell'iconico hotel omonimo punto d'incontro per i criminali più pericolosi del mondo. Trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70, un giovane Winston Scott affronta un passato che pensava di aver dimenticato e percorre un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'hotel nel terribile tentativo di impadronirsi di quello stesso luogo dove alla fine otterrà il suo trono.

The Continental: Trailer Italiano: The Continental: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie prequel di John Wick - HD

La serie britannica Wilderness esplora invece una contorta storia d'amore con protagonista una giovane coppia interpretata da Jenna Coleman e Oliver Jackson-Cohen. Liv e Will sembrano avere tutto - un matrimonio solido come la roccia, una nuova vita entusiasmante a New York e un futuro dorato all'orizzonte. Quando Liv scopre di essere stata tradita, quello che inizia come una semplice delusione amorosa lascia rapidamente il posto a una reazione furiosa nel bel mezzo di un viaggio negli splendidi parchi nazionali americani organizzato da Will per dare un nuovo inizio alla loro relazione. Torna inoltre la serie fantasy La Ruota del Tempo. Nella seconda stagione nuove e vecchie minacce inseguono i giovani amici dei Fiumi Gemelli, ora sparsi per il mondo. Moiraine, la donna che li ha trovati e guidati, non sarà più in grado di aiutarli dopo aver perso la connessione con la forza magica conosciuta come l'Unico Potere, ragione per cui dovranno trovare altre fonti di forza. L'uno nell'altro, o in loro stessi. Nella Luce... o nell'Oscurità.

La Ruota del Tempo 2: Trailer Italiano: La Ruota del Tempo 2: Trailer Italiano Ufficiale della Serie Prime Video - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a settembre 2023

Serie TV in prima visione

La Ruota del Tempo , Stagione 2 (1 settembre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (1 settembre, episodio settimanale) Wilderness , Stagione 1 (15 settembre)

, Stagione 1 (15 settembre) The Continental: Dal mondo di John Wick , Miniserie (22 settembre, episodio settimanale)

, Miniserie (22 settembre, episodio settimanale) Gen V, Stagione 1 (29 settembre, episodio settimanale)

Altre Serie TV

Anime

City Hunter , Stagioni 1-2 (1 settembre)

, Stagioni 1-2 (1 settembre) Lady Oscar , Stagione 1 (1 settembre)

, Stagione 1 (1 settembre) Fairy Tail, Stagione 3 (30 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

The Ferragnez, Sanremo Special (14 settembre)

Per i più piccoli

Ben 10 , Stagione 3 (1 settembre)

, Stagione 3 (1 settembre) Masha e Orso, Stagione 4 (1 settembre)

