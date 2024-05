Prime Video: Le Serie TV in streaming a giugno 2024

News Serie TV

L'estate inizia alla grande con i nuovi episodi di una delle serie più amate della piattaforma: The Boys. Da non perdere anche la stagione 2 della serie italiana Prisma.

Riusciranno i nostri eroi a salvare la situazione? Chiaramente no, ed è qui che sta il divertimento. Nella quarta stagione della serie anti-supereroistica The Boys, l'appuntamento più atteso a giugno, il mondo sarà ancora di più sull'orlo del baratro. Victoria Neuman è a un passo dallo Studio Ovale e sotto il controllo di Patriota, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader dei The Boys, ormai stanchi delle sue bugie. La posta in gioco non è stata mai così alta e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi. Giugno è il Mese del Pride e Prime Video lo celebra con i nuovi episodi del deliziosissimo e necessario teen drama italiano Prisma. I ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l'adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile. A cominciare da Andrea e Daniele, che avevamo lasciato davanti a una verità destinata a cambiare tutto.

The Boys 4: Trailer Ufficiale Italiano: The Boys: Il trailer ufficiale della stagione 4- HD

Da non perdere anche My Lady Jane, adattamento dell'omonimo romanzo diventato un caso editoriale che reinventa il destino di Jane Grey, la regina d'Inghilterra e d'Irlanda "durata" appena 9 giorni. La serie in costume si presenta come un racconto epico di amore e avventura in cui è la damigella in pericolo a salva se stessa, il suo vero amore e l'intero regno. Diventata inaspettatamente regina da un giorno all'altro, la brillante e testarda Jane si ritrova a essere il bersaglio di perfidi nemici che vogliono la sua corona... e la sua testa. Ai nostalgici o a chi se la fosse persa segnaliamo poi il cofanetto completo di una delle migliori serie DC mai prodotte, Gotham, una sorta di prequel di Batman incentrato sulla vita di un giovanissimo Bruce Wayne, sopravvissuto all'omicidio dei ricchi genitori, e, in particolare, sugli sforzi del neo-detective James Gordon per riportare Gotham City a quell'immagine pura che ricorda di quando era bambino. Ma più tempo trascorre nelle strade più si rende conto quanto il suo sia un compito arduo e gravato da numerose insidie ed enigmatici nemici.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prime Video, le Serie TV in streaming a giugno 2024

Serie TV in prima visione

Prisma , Stagione 2 (6 giugno)

, Stagione 2 (6 giugno) The Boys , Stagione 4 (13 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 4 (13 giugno, episodio settimanale) My Lady Jane, Stagione 1 (27 giugno)

Altre Serie TV

Gotham, Stagioni 1-5 (1 giugno)

Anime

Naruto: Shippuden , Stagioni 8-9 (1 giugno)

, Stagioni 8-9 (1 giugno) Dragon Ball Z, Stagione 7 (9 giugno)

Proseguono